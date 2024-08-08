atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Труп лежал у воды

Лосю вспороли брюхо — его труп нашли на пляже под Новосибирском

8 августа 2024, 05:26
Фото: atas.info
Труп лежал у воды

Труп лося со вспоротым брюхом нашли на пляже под Новосибирском

В Новосибирской области на пляже лежал труп лося, что с ним произошло, рассказали очевидцы в соцсетях.

Все случилось в Искитимском районе, рядом с селом Морозово. На местном пляже новосибирцы нашли лося. Он был мертвым. У животного оказалось распорото брюхо.

Абсурдным было то, что мимо трупа ходили несколько дней. Рядом бегали дети, а тело лося фотографировали зеваки. Причем картина была не из приятных: он лежал у воды на бревне, а рядом с ним органы. Вот только как он оказался на территории пляжа, неизвестно.

Информацию о трупе передали егерю. Зверя убрали, отбуксировав его на лодке по воде. Его хотели выбросить рядом с соседней деревней.

Застрявшего лося вытянули семь человек под Новосибирском — как это происходило
Узнать подробнее
Читайте также:
В салоне — труп: в Новосибирске ищут очевидцев загадочного ДТП с погибшимМимо трупа два часа ходили новосибирцы — откуда появилось бездыханное тело?С трупом сестры и 15 кошками три месяца жила жительница Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Труп#Лось#Искитимский район
Подпишитесь
Срочно. Мэрия Новосибирска расторгла контракт на строительство станции метро «Спортивная»
Сегодня, 04:35
20-летний долгострой на Урицкого в Новосибирске должен быть снесен
Вчера, 12:53
Youtube в Новосибирске начал восстанавливать скорость доступа
Вчера, 15:45
Какие госкомпании переведут в Новосибирскую область — отвечают эксперты
6 августа, 06:23
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
Сегодня, 04:13
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенка
Вчера, 03:54