Лосю вспороли брюхо — его труп нашли на пляже под Новосибирском

Абсурдным было то, что мимо трупа ходили несколько дней. Рядом бегали дети, а тело лося фотографировали зеваки. Причем картина была не из приятных: он лежал у воды на бревне, а рядом с ним органы. Вот только как он оказался на территории пляжа, неизвестно.