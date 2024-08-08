Лосю вспороли брюхо — его труп нашли на пляже под Новосибирском

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Все случилось в Искитимском районе, рядом с селом Морозово. На местном пляже новосибирцы нашли лося. Он был мертвым. У животного оказалось распорото брюхо.
Абсурдным было то, что мимо трупа ходили несколько дней. Рядом бегали дети, а тело лося фотографировали зеваки. Причем картина была не из приятных: он лежал у воды на бревне, а рядом с ним органы. Вот только как он оказался на территории пляжа, неизвестно.
Информацию о трупе передали егерю. Зверя убрали, отбуксировав его на лодке по воде. Его хотели выбросить рядом с соседней деревней.