atas.info
ГлавноеВсе новости

Искитимский район

Выбрать дату
Ноябрь
В Новосибирской области произошло землетрясение
Под Новосибирском случилось землетрясение, о чем проинформировали в Алтае-Саянский филиал ФИЦ ЕГС РАН.
1 ноября, 04:28
Октябрь
Добычу угля на разрезе «Богатырь» в Новосибирской области оценили в 133,5 млрд руб
24 октября, 03:22
Обвиняемых в гибели рабочих на заводе под Новосибирском отправили за решетку
В Новосибирской области избрана мера пресечения обвиняемым в гибели людей на предприятии, о чем информирует судебный департамент.
19 октября, 08:17
Сентябрь
Избивали и вывозили на кладбище — прозвучал приговор банде вымогателей
Семерых бандитов, которые держали в страхе Искитимский район, отправили в колонию, сообщили в региональном судебном департаменте.
23 сентября, 11:28
Пешеход лишился жизни под колесами грузовика на трассе под Новосибирском
Под Новосибирском произошло очередное ДТП, в котором погиб пешеход, детали раскрыли в ГАИ.
17 сентября, 01:33
Август
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
В Новосибирской области произошло ЧП: обрушилась часть перекрытия, сообщили в прокуратуре.
29 августа, 07:27
«Девятку» разорвало на части после страшного ДТП под Новосибирском
В Новосибирской области автомобиль разлетелся на части после аварии с иномаркой, сообщают очевидцы в соцсетях.
28 августа, 04:56
Пациентка избила медика за отказ выдать талон в больнице Новосибирской области
Женщина напала на врачей в Искитиме, о чем рассказали в соцсетях больницы.
26 августа, 09:05
Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак
В новосибирском селе рыбак, нарушая закон, наловил разную рыбу и попался «на удочку» полицейских, сообщили в УТ МВД по СФО.
21 августа, 03:45
Лось устроил беспредел на участке главы сельсовета под Новосибирском
В Новосибирской области к людям на участок нагрянул лось, сообщил об этом глава одного сельсовета.
15 августа, 08:31
Стало известно, почему на самом деле не было света в Искитиме
В Искитимском районе Новосибирской области случилось массовое отключение света, а причину инцидента сообщили «Россети Новосибирск».
14 августа, 04:48
Лосю вспороли брюхо — его труп нашли на пляже под Новосибирском
В Новосибирской области на пляже лежал труп лося, что с ним произошло, рассказали очевидцы в соцсетях.
8 августа, 05:26
Как бороться с лихачами на дорогах, придумали жители новосибирской деревни
Ругательный дорожный знак поставили новосибирцы на дороге, чтобы бороться с водителями-нарушителями, информация появилась в соцсетях.
5 августа, 03:40
Жуткая смерть: водитель врезался в две фуры и погиб на новосибирской трассе
В Искитимском районе Новосибирской области случилось смертельное ДТП, подробности дали в ГАИ.
5 августа, 02:24
Июль
С железнодорожного моста сорвался вниз новосибирец в Искитиме
В Искитимском районе мужчина сорвался с железнодорожного моста, о чем сообщили в Службе гражданской защите населения.
29 июля, 01:27
После жалобы Путину прокуроры проверят новосибирскую больницу
Родительница обратилась к Путину из-за неоказания врачебной помощи ее дочери, прокуратура Новосибирской области начала проверку.
23 июля, 06:11
Рассказами о ягодных местах делятся жители Новосибирской области
В Новосибирской области начался ягодный сезон, любители походов в лес в соцсетях советуют посетить Искитимский район.
11 июля, 00:15
Труп утонувшего лося нашли под Новосибирском
В Новосибирской области нашли утонувшего лося, сообщают очевидцы в соцсетях.
10 июля, 01:37
Сорвало шифер с крыши школы в Новосибирской области
В Искитимском районе Новосибирской области подсчитывают ущерб от разбушевавшегося ураганного ветра, следует из сообщения местной администрации.
6 июля, 03:14
Июнь
Тело утонувшей девочки два дня не могут найти в реке под Новосибирском
Во вторник 12-летняя жительница Искитима ушла гулять и не вернулась. Знакомые рассказали, что школьница попыталась вброд пересечь реку и исчезла.
27 июня, 01:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика