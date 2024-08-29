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Пострадавших нет

Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском

29 августа 2024, 07:27
Фото: 1MI
Пострадавших нет
В Новосибирской области произошло ЧП: обрушилась часть перекрытия, сообщили в прокуратуре.

Инцидент произошел днем 29 августа в Искитиме. В жилом двухэтажном доме случилось частичное обрушение. Там упало межэтажное перекрытие. В одной из квартир обрушился потолок в санузле, также повреждения нашли еще в двух квартирах.

Дом признан аварийным еще с 2019 года. Сейчас он стоит в очереди на расселение жильцов. Никто в результате ЧП не пострадал. Всего квартир в здании 12.

Жильцам временно предложили переехать в маневренный фонд. Прокуратура взяла под контроль права новосибирцев жилищного характера.

В двух районах области взорвался газ: в первом случае пострадала пенсионерка, а во втором мужчина.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Искитим#Дом#ЧП#Подъезд#Искитимский район
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