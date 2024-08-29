Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Инцидент произошел днем 29 августа в Искитиме. В жилом двухэтажном доме случилось частичное обрушение. Там упало межэтажное перекрытие. В одной из квартир обрушился потолок в санузле, также повреждения нашли еще в двух квартирах.
Дом признан аварийным еще с 2019 года. Сейчас он стоит в очереди на расселение жильцов. Никто в результате ЧП не пострадал. Всего квартир в здании 12.
Жильцам временно предложили переехать в маневренный фонд. Прокуратура взяла под контроль права новосибирцев жилищного характера.
В двух районах области взорвался газ: в первом случае пострадала пенсионерка, а во втором мужчина.