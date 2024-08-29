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Подъезд

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2024
Часть потолка в многоквартирном доме обрушилась под Новосибирском
В Новосибирской области произошло ЧП: обрушилась часть перекрытия, сообщили в прокуратуре.
29 августа, 07:27
72-летний водитель на полной скорости задом въехал в подъезд, раздавив женщину
25 марта, 16:01
2023
Спи в подъезде: под Новосибирском мать выгнала сына-инвалида из дома
В Новосибирской области женщина выгоняет своего взрослого сына-инвалида ночевать в подъезд, где он спит на матрасе возле двери, вызывая недовольство соседей.
18 октября 2023, 03:01
Кровавая резня или разборки с ножами. Жесткая драка в лифте дома в Новосибирске
В Новосибирске произошла драка с ножами в лифте дома на Твардовского, в которой участвовали нетрезвые мужчины.
11 августа 2023, 04:47
2022
Труп женщины нашли в подъезде многоквартирного дома в Новосибирске
В четверг, восьмого декабря, об обнаружении тела женщины сообщили в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».
8 декабря 2022, 13:38
Мужик с топором кошмарит подъезд на Западном жилмассиве в Новосибирске
Мужчина с топором не дает пройти жителям подъезда в доме на улице Связистов в Новосибирске. Жители дома уже 8 лет не могут усмирить буйного соседа.
24 ноября 2022, 04:43

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