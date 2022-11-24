В группе Вконтакте ЧП Новосибирск появилось сообщение от жительницы дома на Западном жилмассиве в Новосибирске: "Мужик с топором в подъезде на Связистов, 5. Люди боятся попасть домой и выйти из дома... Этот ужас происходит около 8 лет".
По сообщению жительницы дома, мужчина проживает в квартире вместе с сожительницей. Квартиру, которая находится в собственности администрации, буйные жильцы снимают. На них уже написано семнадцать заявлений, но выселить их не могут. "Что делать? - спрашивает женщина, - обращаться в суд или пригласить СМИ?"
Молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в поселке в Новосибирской области.