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Мужик с топором кошмарит подъезд на Западном жилмассиве в Новосибирске

Сегодня, 04:43
Фото: Лузина Ольга / Flickr
Жители дома по ул. Связистов, 5 в Новосибирске не знают, что делать с буйным соседом

На улице Связистов жильцов дома пугает мужик с топором

Мужчина с топором не дает пройти жителям подъезда в доме на улице Связистов в Новосибирске. Жители дома уже 8 лет не могут усмирить буйного соседа.

В группе Вконтакте ЧП Новосибирск появилось сообщение от жительницы дома на Западном жилмассиве в Новосибирске: "Мужик с топором в подъезде на Связистов, 5. Люди боятся попасть домой и выйти из дома... Этот ужас происходит около 8 лет". 

По сообщению жительницы дома, мужчина проживает в квартире вместе с сожительницей. Квартиру, которая находится в собственности администрации, буйные жильцы снимают. На них уже написано семнадцать заявлений, но выселить их не могут. "Что делать? - спрашивает женщина, - обращаться в суд или пригласить СМИ?"

Молодая жена зарубила топором надоевшего мужа в поселке в Новосибирской области.

#Ольга Храмушкина#Общество#Криминал#Новосибирск#Подъезд#Соседи#Участковый
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