По сообщению жительницы дома, мужчина проживает в квартире вместе с сожительницей. Квартиру, которая находится в собственности администрации, буйные жильцы снимают. На них уже написано семнадцать заявлений, но выселить их не могут. "Что делать? - спрашивает женщина, - обращаться в суд или пригласить СМИ?"