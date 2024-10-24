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Соседи

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2024
Жители Новосибирска просят защитить их от соседей-маргиналов
В Кировском районе в одной из квартир организовали хостел, где живут маргиналы, о чем сообщают жители Новосибирска.
24 октября, 05:20
Новосибирцы-изверги изгоняли бесов из ребенка и били крапивой погибшую девочку
Погибшую под Новосибирском девочку могли принудить к участию в ритуале экзорцизма, сообщает источник, знакомый с ситуацией.
20 июня, 08:23
Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске
5 июня, 08:51
Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»
21 апреля, 12:17
2023
Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей
13 ноября 2023, 10:49
На свободу в Новосибирске вышел зек-педофил и бывший воспитатель детдома
12 октября 2023, 01:37
«Жить стало страшно»: новосибирский барабанщик терроризирует соседей
Жители многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись с хулиганством со стороны соседа. Любитель игры на барабанах избивает людей и следит за ними. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
13 апреля 2023, 13:33
2022
Мужик с топором кошмарит подъезд на Западном жилмассиве в Новосибирске
Мужчина с топором не дает пройти жителям подъезда в доме на улице Связистов в Новосибирске. Жители дома уже 8 лет не могут усмирить буйного соседа.
24 ноября 2022, 04:43

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