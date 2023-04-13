«Жить стало страшно»: новосибирский барабанщик терроризирует соседей

По словам женщины, проблемы начались два года назад, когда наверху поселился новый сосед. Мужчина оказался любителем игры на барабанах и уже в шесть утра начинал стучать по ударной установке. После просьбы прекратить шум новосибирец заявил, что имеет право делать в своей квартире все, что угодно. После визита участкового музыкант прекратил свои занятия, однако стал жаловаться на шум от телевизора и ребенка жильцов.