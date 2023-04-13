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«Жить стало страшно»: новосибирский барабанщик терроризирует соседей

13 апреля 2023, 13:33
Фото: pxhere.com
Любитель музыки довел соседей до переезда

В Новосибирске любитель игры на барабанах терроризирует соседей

Жители многоквартирного дома в Заельцовском районе Новосибирска столкнулись с хулиганством со стороны соседа. Любитель игры на барабанах избивает людей и следит за ними. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«Жить стало невыносимо и страшно. У нашей семьи не жизнь, а какое-то издевательство», - так начинается анонимный пост от подписчицы паблика.

По словам женщины, проблемы начались два года назад, когда наверху поселился новый сосед. Мужчина оказался любителем игры на барабанах и уже в шесть утра начинал стучать по ударной установке. После просьбы прекратить шум новосибирец заявил, что имеет право делать в своей квартире все, что угодно. После визита участкового музыкант прекратил свои занятия, однако стал жаловаться на шум от телевизора и ребенка жильцов.

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После этого странный сосед решил поучить их жизни. 31 января барабанщик избил мужа подписчицы за то, что мальчик «слушает всякую чушь». В итоге пострадавший месяц находился на больничном. По словам женщины, полиция никак не отреагировала на избиение.

Однако на этом хулиган не успокоился и избил уже ее саму из-за мнимого стука по батареям. Также жилица утверждает, что меломан следил за всей семьей через замочную скважину. В итоге месть мужчины закончилась отъездом из квартиры. Вернется ли семья обратно, не сообщается.

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Необычный конфликт привлек внимание новосибирцев. Одни полностью поддерживают женщину и требуют привлечь к решению ситуации правоохранительные органы. «В прокуратуру идти и рассказать, что он за детьми подглядывает. И с участковым разобраться. За что он зарплату получает?», - возмутилась Татьяна Мельникова-Шмелева. «За побои по заявлению разве не следует наказание?», - поддержал ее Алексей Иванов.

Другие считают, что история рассказана однобоко. «Мутная история. Автор недоговаривает», - считает Леся Иванова. «Из разряда «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Ждем второй серии этой душещипательной истории», - сыроинизировал Александр Печеров.

В ГУ МВД по Новосибирской области уже прокомментировали ситуацию. По словам полицейских, 31 января от жителя Заельцовского района поступило заявление о получении травм из-за драки с соседом. По данному факту назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Также правоохранители приняли в работу заявления от 24 марта и 12 апреля о нарушении тишины и получении телесных повреждений.

«На место выезжал экипаж патрульно-постовой службы полиции. В настоящее время проводится проверка в части нарушения административного законодательства…. [….] Заявление [о нанесении телесных повреждений]  зарегистрировано в установленном порядке.  Участники конфликта опрошены, проводится проверка», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что другой странный сосед обиделся на женщину и избил ее. Полиция проводит проверку.

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