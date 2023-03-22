Новосибирскую пенсионерку избили в управляющей компании: полиция вызвала «скорую»

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Как сообщает «НГС Новосибирск», жительницу одного из домов в Железнодорожном районе Новосибирска забрала «скорая помощь». Водитель рассказал изданию, что вызов совершили из полиции, а возможной причиной могли стать побои.
Женщина рассказала медикам, что пришла в управляющую компанию «Комфорт-Сервис», чтобы разобраться с начислением денежных средств. Вскоре после этого возникла ссора, перешедшая в драку, в ходе которой пенсионерке якобы поставили синяк под глазом. После произошедшего бабушка пожаловалась в правоохранительные органы.
Напомним, что жители домов по улице Линейной в Новосибирске жалуются на трещины и выбитые стекла после взрыва бытового газа. По словам жильцов, управляющая компания не реагирует на ситуацию.