Новосибирскую пенсионерку избили в управляющей компании: полиция вызвала «скорую»

Женщина рассказала медикам, что пришла в управляющую компанию «Комфорт-Сервис», чтобы разобраться с начислением денежных средств. Вскоре после этого возникла ссора, перешедшая в драку, в ходе которой пенсионерке якобы поставили синяк под глазом. После произошедшего бабушка пожаловалась в правоохранительные органы.