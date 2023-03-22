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Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Новосибирскую пенсионерку избили в управляющей компании: полиция вызвала «скорую»

22 марта 2023, 13:56
Фото: 1MI
Пенсионерке вызвали медиков
Управляющая компания «Комфорт-Сервис» в Новосибирске может попасть в эпицентр скандала после возможного избиения посетительницы. Пенсионерка уже обратилась в полицию и за медицинской помощью.

Как сообщает «НГС Новосибирск», жительницу одного из домов в Железнодорожном районе Новосибирска забрала «скорая помощь». Водитель рассказал изданию, что вызов совершили из полиции, а возможной причиной могли стать побои.

Женщина рассказала медикам, что пришла в управляющую компанию «Комфорт-Сервис», чтобы разобраться с начислением денежных средств. Вскоре после этого возникла ссора, перешедшая в драку, в ходе которой пенсионерке якобы поставили синяк под глазом. После произошедшего бабушка пожаловалась в правоохранительные органы.

Напомним, что жители домов по улице Линейной в Новосибирске жалуются на трещины и выбитые стекла после взрыва бытового газа. По словам жильцов, управляющая компания не реагирует на ситуацию.

Выбило стекла, пошли трещины: в соседних домах по Линейной заявили о разрушениях
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#Александр Ляхов#Новосибирск#Происшествия#Избиение#Пенсионеры#Скорая помощь#Полиция#Управляющая компания
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