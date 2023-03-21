Выбило стекла, пошли трещины: в соседних домах по Линейной заявили о разрушениях

По словам новосибирца, управляющая компания «Дост-Н» самоустранилась от необходимости ликвидировать последствия взрыва. В частности, во многих окнах вместо стекол вставлена полиэтиленовая пленка, а осколки до сих пор не убраны до конца. После жалоб жильцов представители УК заявили об отсутствии прямой угрозы для жизни и здоровья людей.