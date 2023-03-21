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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Выбило стекла, пошли трещины: в соседних домах по Линейной заявили о разрушениях

21 марта 2023, 11:35
Фото: atas.info
Взрыв бытового газа повредил соседние дома
Взрыв бытового газа на Линейной,39 оказал влияние на соседние дома. Взрывная волна привела к разрушениям в соседних домах. На это пожаловались жильцы.
«Выбиты стекла, деформировалась штукатурка, появились глубокие трещины на фасаде и стыке панелей», - цитирует precedent.tv жителя дома 39/1 Елисея Тамбовцева.

По словам новосибирца, управляющая компания «Дост-Н» самоустранилась от необходимости ликвидировать последствия взрыва. В частности, во многих окнах вместо стекол вставлена полиэтиленовая пленка, а осколки до сих пор не убраны до конца. После жалоб жильцов представители УК заявили об отсутствии прямой угрозы для жизни и здоровья людей.

Взрыв бытового газа в доме по Линейной, 39 произошел утром 9 февраля. В результате обрушения дома погибли пятнадцать человек, пострадали более тридцати. Само здание было решено снести. Позже в СИЗО были отправлены лжегазовщики, установившие оборудование накануне трагедии.

В настоящий момент пострадавшим жильцам уже начали выплачивать компенсации. Деньги должны получить более пятидесяти человек.

#Взрыв дома на ул. Линейной#Новосибирск#Город#ЖКХ#Управляющая компания#Взрыв#Газ#Александр Ляхов
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