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Названо число жильцов, взявших выплаты за разрушенные квартиры в доме на Линейной

20 марта 2023, 03:58
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Начался процесс выплат родственникам погибших
Всем жильцам разрушенного дома на Линейной улице в Новосибирске, кто потерял имущество при взрыве, выплачены соответствующие компенсации. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть во время оперативного совещания в правительстве 20 марта.

По словам главы города, после взрыва газа в пятиэтажном доме 9 февраля на Линейной, 39 в Новосибирске, все денежные выплаты из областного и городского бюджета в связи с утратой имущества – выплачены. Сейчас производятся выплаты родственникам погибших. То есть первоначальные денежные компенсации жильцы уже получили, теперь начались крупные выплаты.

«По 7 (Прим. Ред. речь идет о погибших) выплаты уже произведены, по 5 в ближайшее время (на этой неделе). Постоянно ведется работа по компенсации утраченного жилья. По 32 владельцам квартир есть договоренность о денежной компенсации, по 17 документы уже оформлены, 1 квартиранту уже выплачено, по 9 сегодня будет выплачено, по 8 выплатят завтра, по 15 на этой неделе», - сказал мэр Анатолий Локоть.

Также известно, что есть те, кто еще не определился, чего именно они хотят – деньги или квартиры. По 13 квартирам еще требуется документальное подтверждение права на собственность. Есть 6 квартир, где оформлена ипотека, при этом каждый случай принимается во внимание и работа с выплатами идет по всем квартирам. Напомним, что ранее жильцы дома получили платежки за ЖКХ - чем закончились разборки. 

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#Эмилия Губарева#Взрыв дома на ул. Линейной#Дом#Взрыв#Общество#Город#Выплаты#Новосибирск
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