Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
По словам главы города, после взрыва газа в пятиэтажном доме 9 февраля на Линейной, 39 в Новосибирске, все денежные выплаты из областного и городского бюджета в связи с утратой имущества – выплачены. Сейчас производятся выплаты родственникам погибших. То есть первоначальные денежные компенсации жильцы уже получили, теперь начались крупные выплаты.
«По 7 (Прим. Ред. речь идет о погибших) выплаты уже произведены, по 5 в ближайшее время (на этой неделе). Постоянно ведется работа по компенсации утраченного жилья. По 32 владельцам квартир есть договоренность о денежной компенсации, по 17 документы уже оформлены, 1 квартиранту уже выплачено, по 9 сегодня будет выплачено, по 8 выплатят завтра, по 15 на этой неделе», - сказал мэр Анатолий Локоть.
Также известно, что есть те, кто еще не определился, чего именно они хотят – деньги или квартиры. По 13 квартирам еще требуется документальное подтверждение права на собственность. Есть 6 квартир, где оформлена ипотека, при этом каждый случай принимается во внимание и работа с выплатами идет по всем квартирам. Напомним, что ранее жильцы дома получили платежки за ЖКХ - чем закончились разборки.