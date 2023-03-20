Также известно, что есть те, кто еще не определился, чего именно они хотят – деньги или квартиры. По 13 квартирам еще требуется документальное подтверждение права на собственность. Есть 6 квартир, где оформлена ипотека, при этом каждый случай принимается во внимание и работа с выплатами идет по всем квартирам. Напомним, что ранее жильцы дома получили платежки за ЖКХ - чем закончились разборки.