Министерство ЖКХ опровергло платежки за газ жильцам взорвавшегося дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Ранее расселенные после взрыва в пятиэтажке жители рассказали журналистам, что им пришли квитанции за февраль на оплату газа и других услуг. Эту информацию 6 марта прокомментировали в министерстве ЖКХ.
«Ведомство связалось с организациями, которые поставляют коммунальные услуги, и там им сообщили, что начисления могли прийти жильцам автоматически. Они будут аннулированы в течение 12 часов», - говорится в Telegram-канале правительства области.
Также отмечается, что Фонд модернизации ЖКХ на основании постановления мэрии 13 февраля пересчитал платежки с даты признания дома на Линейно аварийным. Но некоторым жильцам все же могут поступить квитанции по задолженности уплаты взноса за капремонт.
Власти обещают, что в случае выявления нарушений в начислениях они будут отменены.