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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Министерство ЖКХ опровергло платежки за газ жильцам взорвавшегося дома в Новосибирске

6 марта 2023, 10:57
Фото: atas.info
В Министерстве ЖКХ Новосибирской области не подтвердили информацию о том, что жильцам взорвавшегося дома на Линейной, 39 выставили счета за коммуналку. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Ранее расселенные после взрыва в пятиэтажке жители рассказали журналистам, что им пришли квитанции за февраль на оплату газа и других услуг. Эту информацию 6 марта прокомментировали в министерстве ЖКХ.




В Новосибирске жителям взорвавшегося дома прислали платежки за ЖКХ
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«Ведомство связалось с организациями, которые поставляют коммунальные услуги, и там им сообщили, что начисления могли прийти жильцам автоматически. Они будут аннулированы в течение 12 часов», - говорится в Telegram-канале правительства области.

Также отмечается, что Фонд модернизации ЖКХ на основании постановления мэрии 13 февраля пересчитал платежки с даты признания дома на Линейно аварийным. Но некоторым жильцам все же могут поступить квитанции по задолженности уплаты взноса за капремонт.

Власти обещают, что в случае выявления нарушений в начислениях они будут отменены.

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#Общество#Взрыв#Взрыв дома на ул. Линейной#ЖКХ#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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