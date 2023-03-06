Министерство ЖКХ опровергло платежки за газ жильцам взорвавшегося дома в Новосибирске

Также отмечается, что Фонд модернизации ЖКХ на основании постановления мэрии 13 февраля пересчитал платежки с даты признания дома на Линейно аварийным. Но некоторым жильцам все же могут поступить квитанции по задолженности уплаты взноса за капремонт.