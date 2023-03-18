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Posted Сегодня, 04:19

Published Сегодня, 04:19

Modified Сегодня, 04:23

Updated Сегодня, 04:23

Мать 7 детей подралась в лифте со старшей по дому на Романтиков в Новосибирске

18 марта 2023, 04:19
Фото: ВК/АСТ-54
Женщины часто ругались
Многодетная мать и старшая по дому на улице Романтиков в Новосибирске подрались в лифте из-за скандала с молоком. Две версии конфликта.

По словам потерпевшей Натальи Артамоновой (матери 7-ми детей), это не единственный конфликт, который возникает между ней и старшей по дому. Недавний инцидент и вовсе довел до перелома носа.

Утром 11 ноября прошлого года потерпевшая оказалась в одном лифте с обидчицей – последняя зашла туда с двумя детьми. Старшая по дому «кинула то ли пакет мусора, то ли молоко и попала мне на ногу» и начала выражать обиду «всю жизнь вы мне затравили». В итоге соседка накинулась на Наталью и начала избивать на глазах у детей, передают «Вести Новосибирск».

У пострадавшей зафиксированы перелом носа, ушибы и сотрясение. Однако зачинщица конфликта Татьяна выдает другую версию – пакетом она ее не задевала. Наоборот, именно Наталья начала провоцировать, и женщина поддалась эмоциям – решила дать отпор в драке. После потасовки Наталья заявила в полицию и теперь Татьяне грозят исправительные работы.

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Напомним, что ранее жители дома на улице Лескова несколько месяцев дышали трупным запахом в подъезде. Квартиру соседки удалось вскрыть. 

#Эмилия Губарева#Драка#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск
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