Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
По словам потерпевшей Натальи Артамоновой (матери 7-ми детей), это не единственный конфликт, который возникает между ней и старшей по дому. Недавний инцидент и вовсе довел до перелома носа.
Утром 11 ноября прошлого года потерпевшая оказалась в одном лифте с обидчицей – последняя зашла туда с двумя детьми. Старшая по дому «кинула то ли пакет мусора, то ли молоко и попала мне на ногу» и начала выражать обиду «всю жизнь вы мне затравили». В итоге соседка накинулась на Наталью и начала избивать на глазах у детей, передают «Вести Новосибирск».
У пострадавшей зафиксированы перелом носа, ушибы и сотрясение. Однако зачинщица конфликта Татьяна выдает другую версию – пакетом она ее не задевала. Наоборот, именно Наталья начала провоцировать, и женщина поддалась эмоциям – решила дать отпор в драке. После потасовки Наталья заявила в полицию и теперь Татьяне грозят исправительные работы.
Напомним, что ранее жители дома на улице Лескова несколько месяцев дышали трупным запахом в подъезде. Квартиру соседки удалось вскрыть.