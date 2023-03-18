Утром 11 ноября прошлого года потерпевшая оказалась в одном лифте с обидчицей – последняя зашла туда с двумя детьми. Старшая по дому «кинула то ли пакет мусора, то ли молоко и попала мне на ногу» и начала выражать обиду «всю жизнь вы мне затравили». В итоге соседка накинулась на Наталью и начала избивать на глазах у детей, передают «Вести Новосибирск».