Против трупного запаха восстали новосибирцы

После вскрытия квартиры был обнаружен труп женщины. Он пролежал там весь апрель и уже успел «вздуться». По словам соседей, во время того, как умершую перекладывали на носилки, нечистоты попали на диван. Их никто не убрал, и все впиталось в мебель.