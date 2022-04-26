Труп женщины без головы и рук нашли в реке Обь под Новосибирском

Posted 26 апреля 2022, 05:54
Published 26 апреля 2022, 05:54
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В Новосибирске мужчина приехал на отдых к реке и обнаружил обезглавленный труп. Как пишет КП-Новосибирск, все произошло рядом со станцией Мочище на берегу Оби.
Мужчина катался на квадроцикле в районе дома отдыха и увидел на берегу тело без головы и рук. Предполагается, что труп находился в воде больше года и останки разложились.
«Мужчина катался на квадроцикле в районе дома отдыха и увидел на берегу тело. Предварительно, женщина погибла летом прошлого года. Скорее всего, тело разложилось в воде, более точно должны сказать эксперты», - сообщают в полиции.
Личность погибшей предстоит установить экспертам. В произошедшем разбираются правоохранители.
Напомним, ранее в Новосибирской области нашли труп женщины, обглоданный собаками. Труп нашел местный житель – он приехал, чтобы разобрать свой сарай, а в углу увидел женщину. Ее лицо и шею обглодали собаки.