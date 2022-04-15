Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области

Posted 15 апреля 2022, 04:56
Published 15 апреля 2022, 04:56
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
В Новосибирской области обнаружили тело женщины, которое обглодали собаки. Об этом сообщает издание КП-Новосибирск.
По данным СМИ, все произошло в Усть-Татарском районе. Известно, что женщина переехала к сожителю из Омской области. Где именно сибирячка познакомилась с возлюбленным-пенсионером – неизвестно. Женщина пропала еще зимой, а ее тело обнаружили недавно в заброшенном сарае.
Труп нашел местный житель – он приехал, чтобы разобрать свой сарай, а в углу увидел женщину. Ее лицо и шею обглодали собаки. Родственники погибшей увезли тело в Омскую область, чтобы похоронить.