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Posted 15 апреля 2022, 04:56

Published 15 апреля 2022, 04:56

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области

Труп женщины, обглоданный собаками, нашли в Новосибирской области

15 апреля 2022, 04:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Мертвая женщина пролежала в сарае несколько месяцев.

В Новосибирской области обнаружили тело женщины, которое обглодали собаки. Об этом сообщает издание КП-Новосибирск.

По данным СМИ, все произошло в Усть-Татарском районе. Известно, что женщина переехала к сожителю из Омской области. Где именно сибирячка познакомилась с возлюбленным-пенсионером – неизвестно. Женщина пропала еще зимой, а ее тело обнаружили недавно в заброшенном сарае.

Труп нашел местный житель – он приехал, чтобы разобрать свой сарай, а в углу увидел женщину. Ее лицо и шею обглодали собаки. Родственники погибшей увезли тело в Омскую область, чтобы похоронить.

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#Происшествия#Новосибирская область
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