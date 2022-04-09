Тело человека нашли после пожара в частном доме под Новосибирском

Posted 9 апреля 2022, 12:10
Published 9 апреля 2022, 12:10
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Человек погиб во время пожара в частном жилом доме посёлка Станционно-Ояшинский Новосибирской области 9 апреля. Следователи СУ СКР по региону начали проверку.
Пожар произошёл на улице Западная в рабочем посёлке Станционно-Ояшинский Мошковского района. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тело человека - данные о личности устанавливаются.
По факту гибели человека следователи начали проверку. Сейчас выясняются причина пожара, а также обстоятельства произошедшего.
Кроме того, правоохранители назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизу. Решение о возбуждении дела примут по результатам проверки.