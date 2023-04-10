«Обиделся и стал пинать»: новосибирец зверски избил соседку у подъезда

Как сообщил «КП-Новосибирск» очевидец произошедшего Евгений Майоров, 5 апреля молодой человек увязался за его матерью, когда та шла на работу. Парень вышел за женщиной к подъезду босиком и начал говорить невнятицу. После того, как соседка не отреагировала на провокацию, юноша разозлился, толкнул ее и начал избивать. По словам Евгения, мать получила сотрясение мозга.