«Обиделся и стал пинать»: новосибирец зверски избил соседку у подъезда

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Как сообщил «КП-Новосибирск» очевидец произошедшего Евгений Майоров, 5 апреля молодой человек увязался за его матерью, когда та шла на работу. Парень вышел за женщиной к подъезду босиком и начал говорить невнятицу. После того, как соседка не отреагировала на провокацию, юноша разозлился, толкнул ее и начал избивать. По словам Евгения, мать получила сотрясение мозга.
При этом многие жильцы считают хулигана сумасшедшим. По их словам, он неоднократно разбивал камеры в лифте и неоднократно приставал к маленьким девочкам. Находится ли странный новосибирец на учете у психиатра, неизвестно. Сам же Евгений уже написал заявление в полицию.
В ГУ МВД по Новосибирской области уже прокомментировали произошедшее.
«Поступившее от жительницы Октябрьского района заявление о нанесении тяжких телесных повреждений зарегистрировано в установленном порядке в отделе полиции №6. Потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в управляющей компании «Комфорт-Сервис» могли избить пенсионерку. Пострадавшей вызвали «скорую».