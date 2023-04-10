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«Обиделся и стал пинать»: новосибирец зверски избил соседку у подъезда

10 апреля 2023, 12:50
Фото: 1MI
Полиция займется хулиганом

В Новосибирске возле подъезда зверски избили женщину

В Октябрьском районе один из жильцов многоквартирного дома по улице Владимира Высоцкого избил соседку. Причиной могло стать нежелание не реагировать на провокации.

Как сообщил «КП-Новосибирск» очевидец произошедшего Евгений Майоров, 5 апреля молодой человек увязался за его матерью, когда та шла на работу. Парень вышел за женщиной к подъезду босиком и начал говорить невнятицу. После того, как соседка не отреагировала на провокацию, юноша разозлился, толкнул ее и начал избивать. По словам Евгения, мать получила сотрясение мозга.

При этом многие жильцы считают хулигана сумасшедшим. По их словам, он неоднократно разбивал камеры в лифте и неоднократно приставал к маленьким девочкам. Находится ли странный новосибирец на учете у психиатра, неизвестно. Сам же Евгений уже написал заявление в полицию.

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В ГУ МВД по Новосибирской области уже прокомментировали произошедшее.

«Поступившее от жительницы Октябрьского района заявление о нанесении тяжких телесных повреждений зарегистрировано в установленном порядке в отделе полиции №6. Потерпевшей будет выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда здоровью. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в управляющей компании «Комфорт-Сервис» могли избить пенсионерку. Пострадавшей вызвали «скорую».

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Нападение#Избиение#Полиция
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