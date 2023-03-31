Новосибирский водитель избил пожилую сотрудницу Горзеленхоза за замечание

Posted Сегодня, 09:22
Published Сегодня, 09:22
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
«Неизвестный оскорбил и ударил пожилую сотрудницу МАУ «Горзеленхоз». На него написали заявление в полицию», - указано в телеграм-канале городской администрации.
Инцидент произошел вчера утром в Дзержинском районе. Водитель заехал на пешеходную зону в сквере имени Калинина, где проводилась уборка. Пожилая женщина сделала мужчине замечание и попросила уехать. В ответ агрессивный новосибирец начал хамить сотруднице, а потом ее ударил.
Хулигана попытались задержать очевидцы, однако тот обматерил их и скрылся. Сотрудница обратилась в травмпункт, откуда ее направили в Городскую клиническую больницу №1. Позже было написано заявление в полицию.
Напомним, что в офисе управляющей компании «Комфорт-Сервис» могли избить пенсионерку. Женщина обратилась в полицию.