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Published Сегодня, 09:22

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Новосибирский водитель избил пожилую сотрудницу Горзеленхоза за замечание

31 марта 2023, 09:22
Фото: 1MI
Избиение произошло в сквере

В Новосибирске за замечание избили сотрудницу Горзеленхоза

Житель Новосибирска неадекватно отреагировал на замечание со стороны сотрудницы «Горзеленхоза». Водитель обругал и избил пожилую женщину, пострадавшая уже написала заявление в полицию. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
«Неизвестный оскорбил и ударил пожилую сотрудницу МАУ «Горзеленхоз». На него написали заявление в полицию», - указано в телеграм-канале городской администрации.

Инцидент произошел вчера утром в Дзержинском районе. Водитель заехал на пешеходную зону в сквере имени Калинина, где проводилась уборка. Пожилая женщина сделала мужчине замечание и попросила уехать. В ответ агрессивный новосибирец начал хамить сотруднице, а потом ее ударил.

Хулигана попытались задержать очевидцы, однако тот обматерил их и скрылся. Сотрудница обратилась в травмпункт, откуда ее направили в Городскую клиническую больницу №1. Позже было написано заявление в полицию.

Напомним, что в офисе управляющей компании «Комфорт-Сервис» могли избить пенсионерку. Женщина обратилась в полицию.

Новосибирскую пенсионерку избили в управляющей компании: полиция вызвала «скорую»
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#Новосибирск#Происшествия#Нападение#Сквер#Горзеленхоз#Пенсионеры#Избиение#Травма
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