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На мужчину донесли соседи

Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске

5 июня 2024, 08:51
Фото: соцсети/1MI
На мужчину донесли соседи

Сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске

Сосед в доме Октябрьского района заставляет страдать всех жильцов: он устраивает ночлежки в подъезде и справляет там нужду, об этом случае рассказали сами новосибирцы в соцсетях.

Происходит все в жилом доме на улице Татьяны Снежиной. Там поселились соседи из страны Ближнего Зарубежья, пишут местные жители в ВК-группе «МЖК Восточный, Плющихинский». Все бы ничего, но мужчина доводит до ужаса своих соседей. Он регулярно ночует в подъезде в нетрезвом виде, хамит, грубит и «гадит» прямо на лестничной клетке.

По словам новосибирцев, они устали бороться с мигрантом. С ним пытались проводить беседы, на что мужчина оправдывался, мол его выгоняет жена из дома. Он регулярно звонит в первую попавшуюся квартиру с просьбой пустить его, затем ложится спать на лестнице, а еще хуже — он портит общедомовое имущество. После такой ночлежки в подъезде валяется мусор и стоит неприятный запах из-за справления нужды. Однажды соседи даже вызвали полицию, чтобы та разобралась с пьяным жильцом. Однако его сразу же отпустили и на следующее утро он снова принялся за дело — доводить всех жильцов.

Сибиряки уже не знают, к кому можно обратиться, чтобы решить эту проблему. Они обсуждают все в общем чате.

Фото: соцсети
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