Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске

По словам новосибирцев, они устали бороться с мигрантом. С ним пытались проводить беседы, на что мужчина оправдывался, мол его выгоняет жена из дома. Он регулярно звонит в первую попавшуюся квартиру с просьбой пустить его, затем ложится спать на лестнице, а еще хуже — он портит общедомовое имущество. После такой ночлежки в подъезде валяется мусор и стоит неприятный запах из-за справления нужды. Однажды соседи даже вызвали полицию, чтобы та разобралась с пьяным жильцом. Однако его сразу же отпустили и на следующее утро он снова принялся за дело — доводить всех жильцов.