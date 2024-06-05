Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Происходит все в жилом доме на улице Татьяны Снежиной. Там поселились соседи из страны Ближнего Зарубежья, пишут местные жители в ВК-группе «МЖК Восточный, Плющихинский». Все бы ничего, но мужчина доводит до ужаса своих соседей. Он регулярно ночует в подъезде в нетрезвом виде, хамит, грубит и «гадит» прямо на лестничной клетке.
По словам новосибирцев, они устали бороться с мигрантом. С ним пытались проводить беседы, на что мужчина оправдывался, мол его выгоняет жена из дома. Он регулярно звонит в первую попавшуюся квартиру с просьбой пустить его, затем ложится спать на лестнице, а еще хуже — он портит общедомовое имущество. После такой ночлежки в подъезде валяется мусор и стоит неприятный запах из-за справления нужды. Однажды соседи даже вызвали полицию, чтобы та разобралась с пьяным жильцом. Однако его сразу же отпустили и на следующее утро он снова принялся за дело — доводить всех жильцов.
Сибиряки уже не знают, к кому можно обратиться, чтобы решить эту проблему. Они обсуждают все в общем чате.