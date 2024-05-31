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Экс-мигрантов с Хилокского рынка доставили в военкомат в Новосибирске

Экс-мигрантов с Хилокского рынка доставили в военкомат в Новосибирске

31 мая 2024, 04:19
Фото: 1MI
В Новосибирске троих получивших гражданство России иностранцев доставили в военкомат для постановки на воинский учет, сообщили в военном следственном отделе.Следкома.

В Новосибирске в военкомат доставили троих мигрантов, получивших недавно гражданство России. В Ленинском районе в окрестностях Хилокского рынка прошел рейд с участием полицейских, военных следователей и сотрудников миграционного управления.

Участники облавы проверили несколько так называемых «хостелов» в Хилокском жилмассиве — часто приезжие обитают в общежитиях, переделанных из нежилых помещений. Судя по представленным документам, некоторые новоиспеченные граждане России не торопятся вставать на воинский учет, как того требует законодательство.

Известно, что бывшие мигранты к торговле на Хилокском рынке отношения не имеют, они трудятся строителями.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Хилокский рынок#Военкомат#Миграционное управление
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