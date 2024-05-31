Экс-мигрантов с Хилокского рынка доставили в военкомат в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Новосибирске в военкомат доставили троих мигрантов, получивших недавно гражданство России. В Ленинском районе в окрестностях Хилокского рынка прошел рейд с участием полицейских, военных следователей и сотрудников миграционного управления.
Участники облавы проверили несколько так называемых «хостелов» в Хилокском жилмассиве — часто приезжие обитают в общежитиях, переделанных из нежилых помещений. Судя по представленным документам, некоторые новоиспеченные граждане России не торопятся вставать на воинский учет, как того требует законодательство.
Известно, что бывшие мигранты к торговле на Хилокском рынке отношения не имеют, они трудятся строителями.