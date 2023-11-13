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Published Сегодня, 10:49

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Updated Сегодня, 10:51

Посуточную аренду квартир могут ограничить

Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей

13 ноября 2023, 10:49
Фото: 1MI
Посуточную аренду квартир могут ограничить

Новосибирцам запретят сдавать жилье посуточно без одобрения большинства соседей

В Государственной думе рассматривается законопроект, вносящий изменения в посуточную аренду жилья в многоквартирных домах. Поправки уже прошли первое чтение. Предполагается, что арендодатели столкнутся с ограничениями.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, поправки предусматривают обязательное одобрение собственников жилых помещений. Если предприимчивый жилец или целенаправленно зарабатывающий на сдаче квартир предприниматель захочет предоставить ее на сутки временному квартиранту, то должен добиться одобрения не менее 75% жильцов многоквартирного дома. Также станет обязательным сбор данных о нанимателе.

Авторы поправок считают, что таким образом будут соблюдены интересы соседей и учтены правила пользования жилыми помещениями. Например, если наниматель нарушит «закон о тишине», его привлекут к ответственности, а квартиру и предпринимателя возьмут «на заметку».

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При этом инициатива исходит от Конституционного суда, который уже запретил приравнивать посуточную аренду жилья к гостиничному бизнесу. Если законопроект примут, собственник жилья сможет сдавать жилое помещение на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или договора аренды.

Однако есть у законопроекта и противники. Они считают, что поправки фактически уничтожат посуточную аренду как явление и лишат дохода пенсионеров и малоимущих граждан. Кроме того, цифра в 75% считается слишком завышенной.

На данный момент законопроект должны рассмотреть во втором чтении.

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#Новосибирск#Москва#Аренда#Госдума#Недвижимость#Жилье#Квартира#Законопроект#Соседи#Жилплощадь#Александр Ляхов
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