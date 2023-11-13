Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Как сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, поправки предусматривают обязательное одобрение собственников жилых помещений. Если предприимчивый жилец или целенаправленно зарабатывающий на сдаче квартир предприниматель захочет предоставить ее на сутки временному квартиранту, то должен добиться одобрения не менее 75% жильцов многоквартирного дома. Также станет обязательным сбор данных о нанимателе.
Авторы поправок считают, что таким образом будут соблюдены интересы соседей и учтены правила пользования жилыми помещениями. Например, если наниматель нарушит «закон о тишине», его привлекут к ответственности, а квартиру и предпринимателя возьмут «на заметку».
При этом инициатива исходит от Конституционного суда, который уже запретил приравнивать посуточную аренду жилья к гостиничному бизнесу. Если законопроект примут, собственник жилья сможет сдавать жилое помещение на основании договора найма, договора безвозмездного пользования или договора аренды.
Однако есть у законопроекта и противники. Они считают, что поправки фактически уничтожат посуточную аренду как явление и лишат дохода пенсионеров и малоимущих граждан. Кроме того, цифра в 75% считается слишком завышенной.
На данный момент законопроект должны рассмотреть во втором чтении.