Жить дружно: новосибирцам могут запретить посуточную аренду без разрешения соседей

Как сообщают «Известия» со ссылкой на комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, поправки предусматривают обязательное одобрение собственников жилых помещений. Если предприимчивый жилец или целенаправленно зарабатывающий на сдаче квартир предприниматель захочет предоставить ее на сутки временному квартиранту, то должен добиться одобрения не менее 75% жильцов многоквартирного дома. Также станет обязательным сбор данных о нанимателе.