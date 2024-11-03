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Квартира

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Ноябрь
Новосибирск возглавил сибирский рейтинг регионов по стоимости аренды жилья
Стоимость арендного жилья в Новосибирске не только резко увеличилась, но и продолжает расти, выяснили аналитики.
3 ноября, 02:22
Октябрь
Житель Новосибирска выиграл квартиру в Москве
Житель Новосибирска выиграл недвижимость в столице России, о чем он радостно поделился со своей семьей.
30 октября, 09:50
Жители Новосибирска просят защитить их от соседей-маргиналов
В Кировском районе в одной из квартир организовали хостел, где живут маргиналы, о чем сообщают жители Новосибирска.
24 октября, 05:20
29% новосибирцев не готовы обзаводиться собственной квартирой
17 октября, 01:39
Сентябрь
Дочь Пугачевой распродает полумиллиардное имущество после побега из России
Семья Пугачевой спешно распродает свое имущество в России: вслед за Пугачевой пошла и Орбакайте.
25 сентября, 07:00
Квартиры на «вторичке» резко подорожали в Новосибирске — ждать ли снижения цен
В Новосибирске ощутимо поднялись цены на квартиры на вторичном рынке, главная причина — отмена льготной ипотеки, после которой покупатели обратили внимание на жилье «с рук», считают аналитики.
10 сентября, 03:00
Пятиэтажную квартиру продают в Новосибирске за 135 млн — как она выглядит внутри
В Новосибирске выставлена на продажу квартира, за которую просят больше сотни миллионов, объявление выложено на бесплатном сайте.
9 сентября, 06:30
Ремонт крыши дома в Новосибирске завершился ее обрушением
В Новосибирске рабочие подрядной организации вскрыли крышу дома во время ремонта, а начавшиеся дожди постепенно разрушают квартиру пенсионерки-инвалида.
5 сентября, 07:36
Июль
Названы вузы Новосибирска, возле которых самое дешевое съемное жилье
26 июля, 08:50
10 правил поиска съемного жилья во время путешествия. Как не нарваться на мошенников
Во время путешествия в другой город, не важно, деловая это поездка или туристическая, встает вопрос о том, где остановиться на несколько ночей.
22 июля, 08:56
Старушка лишилась квартиры и денег в Новосибирске, поверив мошенникам
В Новосибирске пенсионерка под влиянием мошенников продала квартиру и лишилась жилья и денег: в деле есть и другие потерпевшие — риелторы.
5 июля, 07:15
Июнь
Пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске
Продается дорогостоящая квартира с видом на центр Новосибирска, соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.
30 июня, 03:22
Больше половины новосибирцев собираются купить квартиру в ближайшие 10 лет
До 2034 года 62% жителей Новосибирска планируют обзавестись жильем, выяснили в ходе совместного исследования аналитики компаний «Росгосстрах» и ВТБ.
27 июня, 11:35
Толпу кошек и горы мусора вывезли из квартиры новосибирской пенсионерки
На квартиру-помойку наткнулись волонтеры в Академгородке Новосибирска, когда пришли забирать котов у пожилой женщины, которая не смогла их больше содержать.
27 июня, 09:33
Квартиру с видом на Обь продают в центре Новосибирска за 25 млн
В центре Новосибирска выставили на продажу квартиру, стоимость которой составляет десятки миллионов рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
23 июня, 05:52
БДСМ-комната и рыцарские палаты — самые кринжовые съемные квартиры в Новосибирске
В Новосибирске рынок съемного жилья велик и многообразен: при желании можно арендовать обшарпанную комнатку на Первомайке, а через месяц вселиться в шикарную «трешку» с комнатой для игр в стиле БДСМ. Atas.Info изучил самые странные предложения на рынке съемного жилья.
11 июня, 09:05
Май
Квартиру с золотыми стенами продают в Новосибирске — смотрим, что внутри
В Новосибирске выставили на продажу квартиру с пятью комнатами, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.
29 мая, 01:52
Цены на аренду жилья резко снизились в Новосибирске
В большинстве российских городов подорожали как однокомнатные, так и двух-, и трехкомнатные квартиры. При этом Новосибирск выбивается из общей тенденции, выяснили аналитики портала «Мир квартир».
19 мая, 02:32
Новосибирцы стали массово избавляться от своих квартир
17 мая, 05:15
5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру
С 44-летнего новосибирца удалось взыскать 4 млн 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службе судебных приставов.
8 мая, 05:30

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