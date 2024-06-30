Пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Дом, где продается жилплощадь, стоит на улице Каменская. Квартира имеет площадь 168 кв. метров. Она располагается на верхнем, 16-м этаже. Сверху прекрасный вид — на центр города, в том числе и Центральный парк.
Всего внутри несколько комнат: четыре спальни, три санузла, кухня, совмещенная с гостиной и три лоджии. Также там выполнен ремонт, который проектировали дизайнеры.
Стоит такое жилье — 33 миллиона рублей. В цену входит вся мебель и техника.