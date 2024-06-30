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Posted Сегодня, 03:22

Published Сегодня, 03:22

Modified Сегодня, 03:24

Updated Сегодня, 03:24

Сколько стоит такая квартира?

Пятикомнатную квартиру с видом на Центральный парк продают в Новосибирске

30 июня 2024, 03:22
Фото: Изображение Midjourney
Сколько стоит такая квартира?
Продается дорогостоящая квартира с видом на центр Новосибирска, соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

Дом, где продается жилплощадь, стоит на улице Каменская. Квартира имеет площадь 168 кв. метров. Она располагается на верхнем, 16-м этаже. Сверху прекрасный вид — на центр города, в том числе и Центральный парк.

Всего внутри несколько комнат: четыре спальни, три санузла, кухня, совмещенная с гостиной и три лоджии. Также там выполнен ремонт, который проектировали дизайнеры.

Стоит такое жилье — 33 миллиона рублей. В цену входит вся мебель и техника.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Жилье#Квартира
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