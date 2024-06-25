Семья из Новосибирска отстояла в суде проданную из-за долгов ипотечную квартиру

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Семье Буравлевых из Новосибирска удалось вернуть обратно квартиру, которую они почти потеряли из-за просрочек по ипотечным платежам. В процессе банкротства собственницы жилья, оно было продано на аукционе за скидку почти 20% от обычной цены.
Новосибирцы приобрели двушку в спальном районе девять лет назад, взяв кредит и использовав материнский капитал. Однако недавно у мужа с женой возникли финансовые трудности, после чего начались задержки с выплатами по ипотеке. Это привело к тому, что банк подал иск в арбитражный суд о банкротстве должницы.
Екатерину Буравлеву объявили банкротом, и началась процедура реализации её имущества. Хотя к тому времени большую часть кредита жительница Сибири уже погасила, оставалась должна менее одного миллиона. Семья не сдалась, даже когда квартира была уже продана новому владельцу. Буравлевы обратились к опытному посреднику и сумели уладить долг перед банком.
Весной Кассационный суд решил отменить решения первой и апелляционной инстанций по данному спору, пишет «Прецедент». Пояснив свою позицию, суд указал, что ранее заемщице не было предоставлено помощи в пересмотре задолженности, из-за чего семья с ребенком лишилась квартиры.