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Семья вернула квартиру

Семья из Новосибирска отстояла в суде проданную из-за долгов ипотечную квартиру

25 июня 2024, 10:21
Фото: 1MI
Семья вернула квартиру
После долгих юридических процедур, семье из Новосибирска удалось вернуть проданное жилье из-за долга по ипотеке.

Семье Буравлевых из Новосибирска удалось вернуть обратно квартиру, которую они почти потеряли из-за просрочек по ипотечным платежам. В процессе банкротства собственницы жилья, оно было продано на аукционе за скидку почти 20% от обычной цены.

Новосибирцы приобрели двушку в спальном районе девять лет назад, взяв кредит и использовав материнский капитал. Однако недавно у мужа с женой возникли финансовые трудности, после чего начались задержки с выплатами по ипотеке. Это привело к тому, что банк подал иск в арбитражный суд о банкротстве должницы.

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Екатерину Буравлеву объявили банкротом, и началась процедура реализации её имущества. Хотя к тому времени большую часть кредита жительница Сибири уже погасила, оставалась должна менее одного миллиона. Семья не сдалась, даже когда квартира была уже продана новому владельцу. Буравлевы обратились к опытному посреднику и сумели уладить долг перед банком.

Весной Кассационный суд решил отменить решения первой и апелляционной инстанций по данному спору, пишет «Прецедент». Пояснив свою позицию, суд указал, что ранее заемщице не было предоставлено помощи в пересмотре задолженности, из-за чего семья с ребенком лишилась квартиры.

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#Эмилия Губарева#Общество#Суд#Банкротство#Недвижимость#Долги#Ипотека#Арбитраж
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