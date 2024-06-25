Семья из Новосибирска отстояла в суде проданную из-за долгов ипотечную квартиру

Новосибирцы приобрели двушку в спальном районе девять лет назад, взяв кредит и использовав материнский капитал. Однако недавно у мужа с женой возникли финансовые трудности, после чего начались задержки с выплатами по ипотеке. Это привело к тому, что банк подал иск в арбитражный суд о банкротстве должницы.