Квартиру с золотыми стенами продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Расположена она на втором из шести этажей. Всего в жилище пять комнат. Также внутри есть сауна, несколько ванных комнат и гардеробная. Общая площадь квартиры — 247 кв. метров. В объявлении ее назвали «настоящим произведением искусства», которое всем нужно увидеть в обязательном порядке.