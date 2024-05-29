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Сколько стоит такая квартира?

Квартиру с золотыми стенами продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

29 мая 2024, 01:52
Фото: novosibirsk.n1.ru
Сколько стоит такая квартира?
В Новосибирске выставили на продажу квартиру с пятью комнатами, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Дом расположен на территории военного санатория «Ельцовка». Как объяснил владелец недвижимости, в квартире сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. На фотографиях видно, что внутри преобладают золотые цвета (в основном, акцент на них делается на стенах).

Фото: novosibirsk.n1.ru

Расположена она на втором из шести этажей. Всего в жилище пять комнат. Также внутри есть сауна, несколько ванных комнат и гардеробная. Общая площадь квартиры — 247 кв. метров. В объявлении ее назвали «настоящим произведением искусства», которое всем нужно увидеть в обязательном порядке.

Фото: novosibirsk.n1.ru

Интересно, что эта жилплощадь самая дорогая из тех, которые продаются в этом доме. Просят за недвижимость 28 млн рублей.

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