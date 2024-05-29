Квартиру с золотыми стенами продают в Новосибирске — смотрим, что внутри

Posted Сегодня, 01:52
Published Сегодня, 01:52
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Updated Сегодня, 01:54
Дом расположен на территории военного санатория «Ельцовка». Как объяснил владелец недвижимости, в квартире сделан ремонт по индивидуальному дизайн-проекту. На фотографиях видно, что внутри преобладают золотые цвета (в основном, акцент на них делается на стенах).
Расположена она на втором из шести этажей. Всего в жилище пять комнат. Также внутри есть сауна, несколько ванных комнат и гардеробная. Общая площадь квартиры — 247 кв. метров. В объявлении ее назвали «настоящим произведением искусства», которое всем нужно увидеть в обязательном порядке.
Интересно, что эта жилплощадь самая дорогая из тех, которые продаются в этом доме. Просят за недвижимость 28 млн рублей.