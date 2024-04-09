Где воспитывают вундеркиндов: топ новосибирских школ, куда записать ребенка в 1 класс

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:05
Физмат школу высоко оценивают пользователи 2ГИС. Она набрала 4,5 балла из 5 возможных. Выпускники Специализированного учебно-научного центра поступают в лучшие вузы страны. Это учебное заведение — интернат. Все ученики должны как минимум год жить в общежитии. Тем, кто имеет хороший оценки, могут назначить стипендию. В школе преподают точные и естественные науки. Ученики учатся в формате университета — слушают лекции, семинары, а затем ходят на курсы. Для поступления нужно сдать вступительные экзамены, однако важно отметить, что с 1 класса учиться там не получится — принимают только после 8. Новосибирцы говорят следующее об этой школе:
«СУНЦ (ФМШ), это самая крутая школа, космически продвинутого уровня. Школа дающая университетские знания, по Вузовской системе. Это школа гениев и одарённых детей, которым созданы условия для развитие и роста. Попасть в неё трудно, а учиться ещё труднее. Сама Школа с удобным кампусом, в лесной зоне, с белками»
«Это самое лучшее место для умниц! Великолепное образование для школьников с 9 по 11 класс. Если Ваш ребенок олимпиадник и стремится к знаниям, при этом в обычной школе ему скучно, его никто не понимает, то это место для него! Поступить не просто, но учиться ещё сложнее. Шикарные воспитатели, которые учат детей тому, что утратила школа после распада Союза. Здесь дети не получают оценки, они получают знания и учатся творить и мыслить!»
Гимназия получила оценку 4,1 в «Яндекс.Картах». Школа разделена сразу на несколько корпусов. В первом учатся дошкольники, во втором средние классы, а в третьем старшеклассники. В учебном заведении есть специальные классы, где преподают точные и естественные науки, а также там есть возможность изучения несколько иностранных языков, в том числе китайского и французского. Ученики и выпускники отзываются об этой школе положительно:
«Хорошая школа! Я из неё. Преподаватели отлично преподают свой предмет. В столовой вкусно кормят. Качество обучения нормальное. Советую, если переходить, то в ЭТУ гимназию!»;
«Прекрасная школа с высоким уровнем образования! очень благодарна кафедре математики, без них не было достигнуто тех успехов, которые есть сейчас!».
Школа набрала 4,3 балла в сервисе 2ГИС. Она регулярно входит в списки лучших. Старшеклассников разделяют на специализированные классы, которые изучают физику и математику, право и естественные науки. Есть и универсальный класс. Родители хвалят начальную школу, высоко оценивая преподавателей, директора и условия обучения.
«Прекрасное учебное заведение, высоко классный коллектив, очень высокий уровень образования, наверное лучший в Советском»;
«Хороший лицей, на фоне остальных очень хороший»;
«Перевела ребёнка сюда в 4 класс после обычной школы на шлюзе и в шоке! В шоке от того, что может быть так круто! Да, программа сложнее, да, моя дочь теперь маленько не дотягивает до отличницы, но мы шли сюда не за оценками, а за знаниями! Дети в классе замотивированные на учёбу. На уроке, если ты поднимаешь руку тебя не будут одноклассники называть заучкой и ботаном. Некоторые дети уходят из лицея в обычные школы, но не потому что он плохой, а потому что они не справляются. На мой взгляд, не смотря на все плюсы, если ребёнок ленивый в учёбе и слабоват, то тут ему будет учиться сложновато».
Лицей получил 4,4 балла в «Яндекс. Картах» и 3,9 в сервисе 2ГИС. Школа функционирует при техническом университете, поэтому ориентирует учеников на поступление в технические заведения. Всего в учебном заведении два направления: физика и математика, а также экономика. Занимаются дети в корпусах НГТУ: изучают химию в лаборатории, сидят на уроках в компьютерном классе и занимаются спортом в спорткомплексе. Большая часть выпускников поступает в НГТУ и НГУ.
«Прекрасное учебное заведение, где дети могут выпендриваться знаниями, а не чем-либо другим. Если написано, что это не просто школа, а инженерный лицей, то вопросов про углубленную математику и физику не должно быть. Учителя строгие, конечно, но и добрых немало, в университетах никто бегать не будет за детьми. Объясняют все предметы (не только технические), если ребенок хочет знать, а не только присутствовать. Если хотите, чтобы был умным и дисциплинированным, то отправляйте в лицей, его научат всему, если есть интерес Также отлично подготовят к ОГЭ и ЕГЭ»;
«Учусь в этой школе с 1 класса, школа шикарная, к дистанционному образованию подготовлена лучше, чем другие школы. так же в лицее не обычная технология, мы не пилим табуретки и не шьем, с 6 класса у нас идет программирование роботов, 3д моделирование и подобное. учтите, то что это только технология. в лицее большая нагрузка на детей, большое количество домашнего задания. поверьте, если вы переведетесь в лицей с обычной школы, то вам придется работать в несколько раз больше, ведь в школе получая 5, в лицее вы рискуете получить 3».
Гимназия оценена на 3,7 баллов в 2ГИС и 4,3 в «Яндекс.Картах». Она находится в самом центре города, на Красном проспекте. Начальная школа учится в другом соседнем здании, на улице Потанинской. На сайте учреждения говорится, что практически 100% выпускников поступают в университеты по всей страны, а 70% из них учится на бюджете. В школе есть специализированные математические и естественно-научные классы. Со второго класса работают факультативы для детей. Ученики могут уехать в Германию, в рамках международного обмена. Учебное заведение оканчивал певец Митя Фомин. Родители положительно отзываются о школе:
«В этой школе учится старшая дочь, сюда же планирую отдавать младшую. Школа отличная, дочери очень нравится. Нагрузка может конечно и не маленькая, но и не сказать, что прям совсем невозможно учиться»;
«Лучшая школа города! Ребенок с удовольствием учится и нашел массу друзей»;
«Очень хорошая школа со здоровой, доброжелательной атмосферой, дающая детям прочный и качественный фундамент знаний! В школе отличный педагогический состав, сильный и профессиональный руководитель.