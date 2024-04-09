Где воспитывают вундеркиндов: топ новосибирских школ, куда записать ребенка в 1 класс

Физмат школу высоко оценивают пользователи 2ГИС. Она набрала 4,5 балла из 5 возможных. Выпускники Специализированного учебно-научного центра поступают в лучшие вузы страны. Это учебное заведение — интернат. Все ученики должны как минимум год жить в общежитии. Тем, кто имеет хороший оценки, могут назначить стипендию. В школе преподают точные и естественные науки. Ученики учатся в формате университета — слушают лекции, семинары, а затем ходят на курсы. Для поступления нужно сдать вступительные экзамены, однако важно отметить, что с 1 класса учиться там не получится — принимают только после 8. Новосибирцы говорят следующее об этой школе: