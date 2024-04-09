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2024
Где воспитывают вундеркиндов: топ новосибирских школ, куда записать ребенка в 1 класс
9 апреля, 07:02
В новосибирской школе выстроилась очередь из желающих попасть в первый класс
1 апреля, 10:05
Заявления о приеме в школу в 1-й класс в 2024 году начнут принимать с 1 апреля
Запись будет проходить в два этапа. Сначала примут заявления от проживающих на закрепленной за школой территории и льготников, затем — ото всех желающих.
7 марта, 05:01
2023
Как будут кормить школьников в Новосибирске в 2023–2024 году
7 сентября 2023, 09:00
Как записать ребенка в 1-й класс на 2023/2024 учебный год в Новосибирске
20 марта 2023, 10:31
2022
Продленка в школах Новосибирска: что входит и сколько будет стоить в 2022/2023 году
12 сентября 2022, 11:37
200 первоклассников отправились в новую школу на «Родниках» в Новосибирске
1 сентября 2022, 09:36
Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классов
26 августа 2022, 09:04
Гимн и поднятие флага – как будут учиться школьники в Новосибирске 1 сентября
24 августа 2022, 05:37
Как получить выходной 1 сентября, чтобы отвести ребенка в школу
17 августа 2022, 05:49
Лучшие школы Новосибирска по ЕГЭ 2022: как пройдет запись в 1 класс 6 июля
5 июля 2022, 04:22

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