Важно понимать, что подобное развитие событий возможно только в случае лояльности руководителей, закон не вменяет им это в обязанность. Но есть некоторые категории работников, которые имеют право отнести 1 сентября к отпускному периоду. Это родители, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, женщины перед отпуском по беременности (родам) или непосредственно после него, мужья, жёны которых находятся в отпуске по беременности (родам).