Первая школьная ярмарка начала работу в Новосибирске

Напомним, 1 августа в Новосибирске открылись школьные ярмарки в центре Ленинского района, а также у ТЦ «Фантазия» и «Континент». Они будут работать с 10 до 20 часов ежедневно вплоть до 1 сентября. Горожане смогут по выгодным ценам одеть детей к школе, купить рюкзаки и канцелярию.