Первая школьная ярмарка начала работу в Новосибирске

В первый день на школьном базаре не многолюдно. Даже пусто, по мнению торговцев.
«Самые организованные покупатели пришли в минуту открытия, но сейчас мы больше занимаемся организацией: раскладываем товары, ценники. Всем напоминаем, что цены будут в этом году ниже прошлогодних», - рассказали Atas.info продавцы на ярмарке.
Редкие посетители уточняют, насколько подорожало. Однако точно им ответить пока не могут. Это будет ясно, когда все продавцы разложат свой товар.
Торговцы не торопятся, зная, что сегодня наплыва покупателей не предвидится. Ажиотаж ждут во второй декаде августа.
Напомним, 1 августа в Новосибирске открылись школьные ярмарки в центре Ленинского района, а также у ТЦ «Фантазия» и «Континент». Они будут работать с 10 до 20 часов ежедневно вплоть до 1 сентября. Горожане смогут по выгодным ценам одеть детей к школе, купить рюкзаки и канцелярию.