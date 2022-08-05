«Мы выплаты на сборы к школе уже не ждем. Если бы они были, то о них сказали бы ещё в середине лета. Так было в прошлом году, уже и оформляли их в августе. Эти деньги бесспорно очень помогли нам в подготовке, да любые пособия помогают. Понятное дело, что их многие ждут. И многие будут сердиться, что их нет. Но мы как-то раньше ведь все жили без помощи государства. Сейчас и так получаем каждый месяц на детей, и за это спасибо», - сказала Atas.info известная в Новосибирске мама 10 детей Оксана Усова.