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Новосибирцы активно подписывают петицию о выплате 10000 к школе в 2022

4 августа 03:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Петиция от жительницы Новосибирска с просьбой назначить выплату для подготовки детей к школе появилась на сайте change.org. Её подписали на 4 августа 2022 года 77,5 тысяч человек.

Автор петиции Зоя Льготова объясняет, что в этом году из-за санкций цены на социально значимые товары рекордно выросли. Родителям стало сложнее собрать ребенка к школе.

До этого сибирячка проводила опрос на этом же сайте и выяснила, что на школьную форму, сменку, канцелярию и другие вещи для учебного года родители тратят от 10 до 15 тысяч рублей. И это на одного ребенка.

«В прошлом году мы получили для школьников выплаты по 10 000 рублей. Благодарим за поддержку и просим повторить их к школе в 2022 году», - пишет Зоя.

Напомним, в 2021-м российские семьи начали получать выплаты на школьников от 6 до 18 лет со 2 августа. На сегодняшний день об этом мере поддержки ничего не слышно, а некоторые эксперты уверены, что эта выплата нужна многим семьям в этом году.

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Сейчас семьи с детьми ежемесячно получают пособия, размер которых устанавливается от величины прожиточного минимума. Это от 50% до 100%, где полная выплата составляет около 13 000 рублей. Их начнут начислять уже в августе.

График выплат всех детских пособий в августе 2022 года
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