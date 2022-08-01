С 1 августа многие родители также ждут новостей о новой выплате для детей на подготовку к школе. В прошлом году её анонсировал президент Владимир Путин в середине июля, но на этот год о ней пока ничего не известно. Однако это ещё не говорит о том, что её не будет - предпосылки есть. Об этом рассуждал в разговоре с Atas.info депутат Госдумы от Новосибирска Ренат Сулейманов.