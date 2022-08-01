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График выплат всех детских пособий в августе 2022 года

1 августа 11:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
Семьи с детьми от 3 до 17 лет с сегодняшнего дня, 1 августа 2022 года, начали получать пособия от ПФР и Минсоцразвития региона проживания. В зависимости от категорий получателей и других факторов выплаты приходят в разные дни. Рассказываем, по какому графику их ждать.

Когда придут детские пособия категории в возраст от 3 до 7 лет:

Министерство труда и социального развития отвечает за выплаты детям от 3 до 7 лет. Срок начисления денег варьируется с 1 по 25 число каждого месяца.

Счастливчики могут увидеть заветную сумму на банковской карте уже сегодня, 1 августа. А другим не стоит волноваться, пособие не задерживается, а идет по графику. Срок поступления может достигать более 2 недель.

Но стоит отметить, не всегда родителям приходится долго ждать пособия. Только в редких случаях поступление затягивается. В основном деньги приходят уже в первой декаде месяца.

Когда ждать зачисления пособий на детей от 8 до 17 лет – график ПФР

Получатели детских выплат по линии ПФР ожидают зачисления денег уже в первые дни августа. На карты могут прийти пособия уже в среду, 3 августа. Согласно графику – это единый день перевода средств.

Стоит отметить, пособия летом приходили раньше срока, в первый день месяца потому, что 3-е число выпадало на выходной. А в августе 3-го рабочий день.

До конца августа пособия можно забрать из кассы в почтовом отделении. Но точно неизвестно, когда туда поступят деньги. Узнавать эти подробности можно по звонку в отделение вашего жилмассива или при личном посещении. Но не стоит забывать о графике работы его самого.

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Кому ещё придут ежемесячные выплаты с 1 августа:

До конца августа пособия должны начислить следующим категориям получателей:

- по уходу за ребенком до 1,5 лет;

- на ребенка военнослужащего срочной службы;

- семьям военных и сотрудников силовых ведомств;

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С 1 августа многие родители также ждут новостей о новой выплате для детей на подготовку к школе. В прошлом году её анонсировал президент Владимир Путин в середине июля, но на этот год о ней пока ничего не известно. Однако это ещё не говорит о том, что её не будет - предпосылки есть. Об этом рассуждал в разговоре с Atas.info депутат Госдумы от Новосибирска Ренат Сулейманов.

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