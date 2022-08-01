Многие родители с нетерпением ждут разовые выплаты на подготовку к школе. Эта тема начала набирать популярность с середины июля, а всё потому, что ещё год назад семьи в это время подавали заявки на пособие к 1 сентября. На сегодняшний день о выплате ничего неизвестно, но отчаиваться не стоит.

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