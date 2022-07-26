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Posted 26 июля 2022, 11:52

Published 26 июля 2022, 11:52

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Собрать ребенка в школу стоит больше 10000 рублей

Снова по 10 тысяч рублей к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022

26 июля 2022, 11:52
Фото: Медиахолдинг1Mi. Собрать ребенка в школу стоит больше 10000 рублей
Семьи с детьми школьного возраста, которые в прошлом году получали выплату по 10 000 рублей на подготовку к учебе, ждут её и в 2022 году. Но о ней российские власти ещё не заявляли, хотя есть все предпосылки к повторению пособия. О них мы расскажем подробнее в материале Atas.info.

Школьная выплата – это совершенно новая мера поддержки семей с детьми. Первые пособия по 10 000 на учащегося ребенка родители получали со 2 августа 2021 года, когда в мире бушевала пандемия. В этом году в ней по-прежнему нуждаются многие так, как из-за санкций замечен рост инфляции в России до 15%.

Стоит ли ждать объявления выплаты на подготовку к школе в 2022 году?

Выплату впервые анонсировал в середине июля прошлого года президент РФ Владимир Путин. Тогда он заявил, что подобная разовая финансовая помощь будет традиционной.

Сейчас россияне столкнулись с экономическим кризисом из-за последних событий. Многие школьные принадлежности подорожали, особенно одежда и канцтовары. Буквально несколько дней назад в стране нахватало обычной офисной бумаги, а если она где-то и продавалась, то по завышенной в несколько раз цене.

Выплаты на детей новосибирским семьям перед школой в 2022 году
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В разговоре с Atas.info депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на школьника к 1 сентября сейчас крайне необходима. Ведь расходы на подготовку детей в школу выросли. При этом у государства, с его слов, есть деньги на эту меру поддержки. Однако, у депутата нет информации о каких-либо документах, которые предваряют выплату - должно быть постановление правительства.

Кто имеет право получить по 10000 рублей к 1 сентября 2022:

Выплаты назначаются детям по возрасту – обычно её начисляют школьникам от 6 до 18 лет. Однако исполниться шесть лет должно ребенку раньше Дня знаний, а совершеннолетие и не позже 2 сентября.

Также могут рассчитывать на пособие в 10 000 учащиеся по школьной программе от 18 до 23 лет. А именно дети с инвалидностью.

Для выплаты 10000 рублей к школе в бюджете 1.5 трлн. допдоходов - депутат Сулейманов
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Стоит отметить, во многих регионах России ежегодно получают выплаты многодетные семьи и малоимущие. Им помогают в сборах к школе социальные центры, а размер пособия зависит от возможностей субъекта, в котором проживает ребенок.

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