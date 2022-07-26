Снова по 10 тысяч рублей к школе: кому дадут разовую выплату к 1 сентября 2022

В разговоре с Atas.info депутат Госдумы РФ от Новосибирской области Ренат Сулейманов заявил, что выплата по 10 тысяч рублей на школьника к 1 сентября сейчас крайне необходима. Ведь расходы на подготовку детей в школу выросли. При этом у государства, с его слов, есть деньги на эту меру поддержки. Однако, у депутата нет информации о каких-либо документах, которые предваряют выплату - должно быть постановление правительства.