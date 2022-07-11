Пособие 10000 рублей школьникам на сборы к учебе: будет ли выплата к 1 сентября 2022

На сегодняшний день новостей от Правительства РФ о единовременном пособии для школьников к подготовке на учебу нет. Однако президент не исключал, что такая мера поддержки войдет в традицию. Сейчас можно предположить, что из-за сложившейся политической ситуации его могут ввести к осени. В прошлом году выплату анонсировали летом, а родители начали её оформлять со 2 августа – так, что время ещё есть.