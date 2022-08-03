В 2021-м на экономическом форуме президент России Владимир Путин заявил о ведении системы поддержки семей с детьми. Это значит, что ежегодно родители будут получать различные пособия с рождения до совершеннолетия ребенка. Сейчас их получают категории от 3 до 7 лет и 8 до 17. Также до 3 лет. Два года подряд получали школьные выплаты, их зачисляли уже в августе. На данный момент информации о них нет, но всё ещё может поменяться. Можно также предположить, что если не будет пособий на подготовку к учебе, то позже могут появиться другие значимые меры поддержки – без неё Правительство РФ не оставит своих граждан.