В Минобре прокомментировали навязывание дорогой школьной формы в Новосибирске

Федорчук уточнил, что если директор или руководство школ начинаю такие навязывания, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления или в министерство, пишет КП-Новосибирск.
Право устанавливать требования к школьной форме по-прежнему остается за учебным заведениям, но требовать покупки от определенного производителя одежды – это нарушение, как и не допускать детей без такой формы к урокам.
Стоит отметить, что информацию из ряда СМИ проверяет региональная прокуратура. Если это действительно так, то учебные заведения понесут наказание.