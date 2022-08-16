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В Минобре прокомментировали навязывание дорогой школьной формы в Новосибирске

В Минобре прокомментировали навязывание дорогой школьной формы в Новосибирске

16 августа, 19:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук после жалоб родителей назвал неправомерным заставлять покупать дорогую школьную форму конкретной фирмы.

Федорчук уточнил, что если директор или руководство школ начинаю такие навязывания, то им нужно обращаться в органы местного самоуправления или в министерство, пишет КП-Новосибирск.

Право устанавливать требования к школьной форме по-прежнему остается за учебным заведениям, но требовать покупки от определенного производителя одежды – это нарушение, как и не допускать детей без такой формы к урокам.

Стоит отметить, что информацию из ряда СМИ проверяет региональная прокуратура. Если это действительно так, то учебные заведения понесут наказание.

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#Новости#Учеба#Образование#Школа#Александр Кондратьев
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