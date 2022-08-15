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Выплаты к школе на детей в августе 2022: будут или нет – последние новости

Выплаты к школе на детей в августе 2022: будут или нет – последние новости

15 августа, 16:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Семьи с детьми уже несколько недель ждут выплаты по 10 000 рублей для подготовки к школе. А ведь в прошлом году родители получили деньги в начале августа, а на середину месяца 2022-го о них ещё даже не сообщалось. Так будет всё-таки выплата или нет, - разбираемся с Atas.info.

По каким причинам семьи получили школьное пособие в 2021 году:

Последние два года выдались сложными у российских семьей из-за пандемии коронавируса. Государство решило поддержать граждан в этой нелегкой ситуации. Для них придумали ряд социальных мер помощи – речь о разовых и ежемесячных детских пособий.

В том году цены значительно выросли и школьные принадлежности многим было купить не под силу. И в этой ситуации им также помогли власти. По Указу президента России для них ввели выплату для сборов к школе. Всем выплатили по 10 000 рублей, плюс родители получили другие пособия на детей от 3 до 7 лет.

В 2022 году по России ударила другая трудность – санкции. Они привели к рекордному росту цен. По этой причине власти проиндексировали внепланово зарплаты, пенсии и выплаты. Но о самой важно, долгожданной так и не объявили.

Будут выплаты к школе или нет?

Сейчас точно неизвестно, появятся ли новости о школьной выплате в 2022 году. Учебный год близится, в некоторых регионах открыли ярмарки школьных товаров – родители приступили к сборам.

Некоторые родители уже потеряли надежду. Они уверены, что в этом году пособие не придет так, как государство сделало для них достаточно мер поддержки. К примеру, с 1 апреля выплаты каждый месяц начали получать дети школьного возраста – от 8 до 17 лет.

Но отчаиваться не стоит. Недавно на стратегической сессии по социальной теме выступал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который напомнил о создании системы поддержки семей. Разработать её ещё в прошлом году поручил Владимир Путин. Есть вероятность, что школьное пособие могут объявить позже обычного, либо для семей готовят другой денежный подарок к Новому году.

Стоит отметить, во многих регионах России есть адресная поддержка семей. К примеру, в Новосибирской области недавно объявили о выплатах многодетным семьям по 5000 рублей на подготовку к школе.

Какие пособия существуют для детей в 2022 году:

  • Разовая выплата при рождении ребенка – около 21 000 рублей:
  • Ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет;
  • Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет.

Последние две выплаты начисляются в размере от 7 тысяч до 15 тысяч рублей на ребенка. Всё зависти от дохода семьи. На эти деньги как раз можно собрать детей в школу.

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