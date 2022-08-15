В том году цены значительно выросли и школьные принадлежности многим было купить не под силу. И в этой ситуации им также помогли власти. По Указу президента России для них ввели выплату для сборов к школе. Всем выплатили по 10 000 рублей, плюс родители получили другие пособия на детей от 3 до 7 лет.