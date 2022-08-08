Новостей о выплате для подготовки детей к школе ещё нет, а учебный год 2022-2023 уже на носу. В прошлом году об этом пособии президент РФ Владимир Путин объявил в июле, а деньги начали поступать родителям уже в августе. Сейчас мы видим другую картину. На 8 августа информации о выплатах нет, и скорее всего не будет, однако ожидается другое пособие на детей от 8 до 17 лет.