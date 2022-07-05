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Posted 5 июля 2022, 04:22

Published 5 июля 2022, 04:22

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Лучшие школы Новосибирска по ЕГЭ 2022: как пройдет запись в 1 класс 6 июля

Лучшие школы Новосибирска по ЕГЭ 2022: как пройдет запись в 1 класс 6 июля

5 июля 2022, 04:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирске 6 июля начинается второй этап записи детей в первый класс. Это шанс попасть в учебное заведение не по месту регистрации. Можно ли попасть в престижную школу не по своему микроучастку и что для этого нужно сделать, разбирался Atas.info

С 6 июля начинается запись первоклассников в школы, расположенные не по месту постоянной регистрации будущего ученика. Обычно этой возможностью стараются воспользоваться родители, желающие отдать ребенка в так называемое "статусное" учебное заведение. 1 июля министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, озвучил предварительный рейтинг школ по результатам ЕГЭ в 2022 году. По словам главы регионального Минобра, в числе лидеров СУНЦ НГУ, новосибирский лицей № 22, гимназии № 1, 2 и 6.

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Согласно правилам, записать ребенка в первый класс не по месту регистрации можно в любую школу Новосибирска при наличии свободных мест, то есть, некомплектных классов (менее 25 школьников). Запись идет вплоть до заполнения вакантных мест, но не позднее 5 сентября. Есть несколько способов подачи документов: лично, отправить заявление и пакет документов заказным письмом, написать на адрес школьной электронной почты, через МФЦ, либо воспользоваться соответствующим разделом на сайте Госуслуг. Ответ школа обязана предоставить в течение пяти рабочих дней.

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Предварительно лучше уточнить информацию о наличии свободных мест – она размещена на официальном сайте школы. Как правило, к началу второго этапа записи в первый класс в престижных образовательных учреждениях свободных мест уже нет. Например, по данным на 5 июня нельзя записать первоклассника в гимназию № 1 или лицей № 130.

Между тем, в школе № 147 Первомайского района, которая по итогам ЕГЭ в 2021 году показала самые худшие результаты, первоклассников из других районов примут с радостью – здесь недокомплект составляет 18 человек.

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#Образование#Новосибирск#Школа#1 класс
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