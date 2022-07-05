Лучшие школы Новосибирска по ЕГЭ 2022: как пройдет запись в 1 класс 6 июля

Согласно правилам, записать ребенка в первый класс не по месту регистрации можно в любую школу Новосибирска при наличии свободных мест, то есть, некомплектных классов (менее 25 школьников). Запись идет вплоть до заполнения вакантных мест, но не позднее 5 сентября. Есть несколько способов подачи документов: лично, отправить заявление и пакет документов заказным письмом, написать на адрес школьной электронной почты, через МФЦ, либо воспользоваться соответствующим разделом на сайте Госуслуг. Ответ школа обязана предоставить в течение пяти рабочих дней.