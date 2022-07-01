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Posted 1 июля 2022, 05:20

Published 1 июля 2022, 05:20

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Лучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской области

Лучшие школы по результатам ЕГЭ-2022 назвал министр образования Новосибирской области

1 июля 2022, 05:20
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Глава министерства образования Новосибирской области Сергей Федорчук назвал школы, выпускники которых лучше всего справились с заданиями ЕГЭ в 2022 году. Министр подчеркнул, что это предварительные данные и воздержался от оглашения конкретных цифр

В пятницу, 1 июля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук озвучил предварительный рейтинг школ по результатам ЕГЭ в 2022 году. По словам главы регионального Минобра, в числе лидеров СУНЦ НГУ, новосибирский лицей № 22, гимназии № 1, 2 и 6.

"Я не буду цифры называть, потому что они точно изменятся. Но меня радует другое: появилось много стобалльников из сельских школ", - сообщил Федорчук в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.

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В качестве примера министр назвал школу № 1 поселка Краснообск, школу № 13 и лицей № 6 города Бердска, школу № 2 поселка Ордынское, школу № 3 в Куйьышевском районе и ряд других.

Всего в 2022 году в Новосибирской области насчитывается 84 выпускника, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, двое из них получили высшую оценку по двум предметам.

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