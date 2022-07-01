"Не сдавших очень много": Минобр прокомментировал результаты ЕГЭ-2022 по математике

Posted 1 июля 2022, 05:49
Published 1 июля 2022, 05:49
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
В 2022 году новосибирские школьники показали плохие результаты в ходе единого государственного экзамена по математике. "Не сдавших очень много, если брать профильную математику – 10,6 процента, хотя в прошлом году было 5,8 процента", - сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук 1 июля в ходе пресс-конференции в агентстве ТАСС.
Средний балл по математике составил 53,8, в то время, как в прошлом году этот показатель равнялся 56,6 балла.
Эти данные станут предметом глубокого анализа, сказал министр, подчеркнув - по его мнению, на такие результаты могло повлиять то, что экзамены сдавало так называемое "ковидное" поколение школьников, у которых в 9 классе итоговые экзамены были отменены. Федорчук сказал, что не склонен кого-то винить в таких показателях, однако заметил, что для исправления ситуации необходимо в первую очередь работать с учителями.
Министр не стал комментировать данные некоторых СМИ о том, что по результатам экзаменационных испытаний по математике регион находится на 65 месте в общероссийском рейтинге. Сергей Федорчук заявил, что подобной статистки официально не ведется.