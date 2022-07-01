"Не сдавших очень много": Минобр прокомментировал результаты ЕГЭ-2022 по математике

Эти данные станут предметом глубокого анализа, сказал министр, подчеркнув - по его мнению, на такие результаты могло повлиять то, что экзамены сдавало так называемое "ковидное" поколение школьников, у которых в 9 классе итоговые экзамены были отменены. Федорчук сказал, что не склонен кого-то винить в таких показателях, однако заметил, что для исправления ситуации необходимо в первую очередь работать с учителями.