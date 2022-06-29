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Posted 29 июня 2022, 03:02

Published 29 июня 2022, 03:02

Modified 16 августа 2022, 22:32

Updated 16 августа 2022, 22:32

Медицинские вузы РФ с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году

Медицинские вузы РФ с самыми низкими баллами ЕГЭ на бюджет в 2022 году

29 июня 2022, 03:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский, томский, казанский, саратовский, воронежский, самарский медуниверситеты активно ведут приемную кампанию-2022. Тысячи вчерашних школьников – сегодня абитуриенты. Atas.info собрал все медицинские вузы РФ с низкими баллами ЕГЭ.
Медуниверситеты Новосибирска и Томска поступление на бюджет – баллы ЕГЭ 2022
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НГМУ (Новосибирский государственный медицинский университет)

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет - 183. Средний балл на платную основу обучения – 120. Этот университет лидирует по количество низких баллов для поступления. Всего бюджетных мест – 614, а на платное – 458. Специальности: Лечебное дело, Фармация, Клиническая психология, Педиатрия, Стоматология, Сестринское дело

СибГМУ (Сибирский государственный медицинский университет)

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 164. На платное – 120. Всего бюджетных мест – 950, а платных – 555. В университете обучают по всем направлениям медицины, но самые интересные: Медицинская биофизика, Медицинская биохимия, Медицинская кибернетика.

КГМУ (Казанский государственный медицинский университет)

Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 142, а на платное – 157. Всего бюджетных мест – 500. Платных – 480. В вузе обучают по 9 медицинским направлением.

СГМУ (Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского)

Минимальный балл на бюджет – 174, на платное – 131. Всего бюджетных мест – 853. Платных – 545. В университете обучают по 7 специальностям.

ВГМА (Воронежский государственный медицинский университет им. Бурденко)

Минимальный балл на бюджет – 222, а на платное – 133. Всего бюджетных мест – 386, а платных – 680. Обучение идет по 5 специальностям.

СамГМУ (Самарский государственный медицинский университет)

Минимальный балл на бюджет – 170, а на платное – 124. Всего бюджетных мест – 753, а платных – 520. Всего в вузе 8 специальностей, в том числе медицинская кибернетика.

Медуниверситет Новосибирска – поступление на бюджет 2022: баллы ЕГЭ, факультеты
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#Эмилия Губарева#Образование#Медицина#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Университет#Вузы#Россия
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