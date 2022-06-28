Медуниверситеты Новосибирска и Томска поступление на бюджет – баллы ЕГЭ 2022

Выпускники 11-х классов активно подают документы в приемные комиссии разных университетов. Не менее востребованные и медицинские вузы в Сибири – например, в Новосибирске и Томске. Atas.info собрал все востребованные специальности, посмотрим вместе, есть ли у вас шанс поступить в НГМУ и СибГМУ. Важно: зачастую минимальный балл ЕГЭ равен проходному на платное (а они максимально небольшие).