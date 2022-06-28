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Posted 28 июня 2022, 08:28

Published 28 июня 2022, 08:28

Modified 16 августа 2022, 22:32

Updated 16 августа 2022, 22:32

Медуниверситеты Новосибирска и Томска поступление на бюджет – баллы ЕГЭ 2022

Медуниверситеты Новосибирска и Томска поступление на бюджет – баллы ЕГЭ 2022

28 июня 2022, 08:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Вузы поступление
Поступить в НГМУ и СибГМУ – легко! Рассказываем, сколько необходимо баллов для бюджета и коммерции, какая стоимость обучения и какие специальности востребованные в 2022 году.

Выпускники 11-х классов активно подают документы в приемные комиссии разных университетов. Не менее востребованные и медицинские вузы в Сибири – например, в Новосибирске и Томске. Atas.info собрал все востребованные специальности, посмотрим вместе, есть ли у вас шанс поступить в НГМУ и СибГМУ. Важно: зачастую минимальный балл ЕГЭ равен проходному на платное (а они максимально небольшие).

Специальности НГМУ (Новосибирск) 2022, баллы ЕГЭ, бюджет

Медуниверситет Новосибирска – поступление на бюджет 2022: баллы ЕГЭ, факультеты
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Лечебное дело

ЕГЭ: русский (45), химия (50), биология (50). Минимальная стоимость обучения за год - от 226 695. Минимальный балл ЕГЭ на бюджет – 230. Общее количество бюджетных мест – 336. Минимальный проходной балл на платное обучение – 145. Всего мест на коммерческую форму обучения – 105.

Фармация

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Минимальная стоимость обучения за год - 174 970. Проходной балл на бюджет – 188. Количество бюджетных мест – 15. Проходной балл на платное – 122. Всего на факультете 23 платных места.

Клиническая психология

ЕГЭ: русский (40), обществознание (40), биология (42). Минимальная стоимость обучения за год - от 179 970. Суммарный проходной балл - от 232. Количество бюджетных мест – 30. Проходной балл на платное обучение - от 151. Количество внебюджетных мест – 25.

Педиатрия

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Стоимость обучения - от 199 950. Проходной балл на бюджет – 195. Количество бюджетных мест – 195. Минимальный проходной балл на коммерцию – 130. Количество платных мест – 55.

Стоматология

ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Минимальная стоимость за год - от 269 950. Минимальный проходной балл – 259. Количество бюджетных мест – 24. Проходной балл на платное – 130. Всего мест на внебюджет – 190.

Сестринское дело

ЕГЭ: русский (36), химия (36), биология (36). Стоимость обучения - от 102 550. Минимальный проходной балл на платное – 112. Бюджета нет. Всего мест – 25.

Специальности СибГМУ (Томск), проходные баллы ЕГЭ на бюджет и платное

Новосибирский медицинский колледж: баллы ЕГЭ для поступления в 2022 году
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Клиническая психология

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), биология (40), математика (40)/обществознание (45). Минимальная стоимость обучения - от 153 780 рублей. Проходной балл на бюджет – 211. Количество бюджетных мест – 25. Средний минимальный проходной балл на платное – 120, а мест – 25.

Лечебное дело

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Стоимость обучения – от 211 270 рублей. Суммарный проходной балл ЕГЭ – от 232. Количество бюджетных мест – 400. Количество баллов на платное – от 120, а мест 275.

Медицинская биофизика

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), физика (40), математика (40)/биология (40). Стоимость за год - от 214 470 рублей. Минимальный проходной балл – 168, бюджетных мест – 35. Проходной балл на платное – 120, а мест на коммерцию – 15.

Медицинская биохимия

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Год обучения стоит от 214 470 рублей. Суммарный проходной балл ЕГЭ на бюджет – 230. Количество бюджетных мест – 45. Количество баллов на платную основу – от 120, а мест – 25.

Медицинская кибернетика

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: математика (40), русский (40), физика (40)/информатика (44)/биология (40). Стоимость обучения за год - от 214 470 рублей. Минимальный проходной балл на бюджет. Всего бюджетных мест – 40. Суммарный балл на платное – 120, а мест – 25.

Педиатрия

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), химия (40), биология (40). Стоимость в год - от 201 210 рублей. Минимальный балл на бюджет - от 225, столько же и количество бюджетных мест. Балл ЕГЭ на платное - от 120. Количество мест – 75.

Стоматология

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), химия (50), биология (50). Стоимость обучения за год - от 221 290 рублей. Проходной балл на бюджет - от 253, всего мест 30. Минимальный балл на платное – от 140. Мест – 60.

Фармация

Специалитет. Очная форма обучения. ЕГЭ: русский (40), химия (40), физика (40)/биология (40). Стоимость в год - от 166 870 рублей. Проходной балл на бюджет – от 183. Всего мест на бюджет – 75. Минимальный балл на платное – от 120, мест – 25.

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