Результаты ЕГЭ 2022 по биологии: когда будут утверждены и опубликованы

Результаты ЕГЭ-2022 по биологии будут официально утверждены в понедельник, 27 июня, сообщили в Новосибирском институте развития и мониторинга образования. Официально результаты будут опубликованы в личных кабинетах школ во вторник, 28 июня, говорится в сообщении.