Результаты ЕГЭ 2022 по биологии: когда будут утверждены и опубликованы

Posted 26 июня 2022, 02:49
Published 26 июня 2022, 02:49
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
Результаты ЕГЭ-2022 по биологии будут официально утверждены в понедельник, 27 июня, сообщили в Новосибирском институте развития и мониторинга образования. Официально результаты будут опубликованы в личных кабинетах школ во вторник, 28 июня, говорится в сообщении.
Обжаловать итоги единого государственного экзамена по биологии можно будет 29 и 30 июня.
Ранее мы рассказывали о том, что 4% выпускников в Новосибирской области не смогли сдать ЕГЭ по базовой математике.