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Posted 26 июня 2022, 02:49

Published 26 июня 2022, 02:49

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Результаты ЕГЭ 2022 по биологии: когда будут утверждены и опубликованы

Результаты ЕГЭ 2022 по биологии: когда будут утверждены и опубликованы

26 июня 2022, 02:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Новосибирском институте мониторинга и развития образования сообщили о датах утверждения и официальной публикации результатов ЕГЭ по биологии, который выпускники школ сдавали в июне 2022 года

Результаты ЕГЭ-2022 по биологии будут официально утверждены в понедельник, 27 июня, сообщили в Новосибирском институте развития и мониторинга образования. Официально результаты будут опубликованы в личных кабинетах школ во вторник, 28 июня, говорится в сообщении.

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Обжаловать итоги единого государственного экзамена по биологии можно будет 29 и 30 июня.

Ранее мы рассказывали о том, что 4% выпускников в Новосибирской области не смогли сдать ЕГЭ по базовой математике.

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#Образование#Новосибирская область#ЕГЭ#Школа
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