Перевод баллов ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые для поступления в вуз

Также, например, можно посчитать баллы и определиться с факультетом на официальном сайте Новосибирского Государственного университета (НГУ). Сайт покажет все направления, куда можно поступить с вашими результатами. Все вузы публикуют минимальные баллы на платную основу и на бюджет. Подробнее можно ознакомиться на сайте в любом выбранном вами университете.