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Posted 17 июня 2022, 10:36

Published 17 июня 2022, 10:36

Modified 5 августа 2022, 12:27

Updated 5 августа 2022, 12:27

Перевод баллов ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые для поступления в вуз

Перевод баллов ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые для поступления в вуз

17 июня 2022, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Вузы поступление
Большинство вузов имеют собственный калькулятор для подсчета баллов ЕГЭ. На сайтах можно вбить ваши баллы и система поможет определить, на какой факультет можно поступить, подробнее – в Atas.info.

Перевести полученные баллы ЕГЭ 2022 из первичных в тестовые можно на официальном сайте ЕГЭ. Для каждого предмета – своя шкала. Красной линией обозначен минимальный порог для получения аттестата. Зелёной линией — для поступления в вузы.

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Узнать подробнее

Кроме того, подсчитать свои баллы можно на сайтах Поступи онлайн, tabiturient.ru, vuzopedia.ru. Для этого в поиске важно вбить свой город, сданные предметы, баллы и можете смотреть по списку всех вузов. Система самостоятельно подбирает подходящие специальности, основываясь на данных.

Также, например, можно посчитать баллы и определиться с факультетом на официальном сайте Новосибирского Государственного университета (НГУ). Сайт покажет все направления, куда можно поступить с вашими результатами. Все вузы публикуют минимальные баллы на платную основу и на бюджет. Подробнее можно ознакомиться на сайте в любом выбранном вами университете.

Напомним, ранее Atas.info рассказал, в какие вузы запрещен прием студентов, а какие не имеют права выдать дипломы государственного образца. Список столичных вузов, лишенных лицензии в Москве и Санкт-Петербурге: прежде чем подбирать вуз для поступления – взгляните, выдает ли он дипломы.

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#Эмилия Губарева#Образование#Вузы поступление#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ#Школьники
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