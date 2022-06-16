Результаты ЕГЭ 2022 по математике утверждены 16 июня и опубликованы

Posted 16 июня 2022, 07:19
Published 16 июня 2022, 07:19
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Оценки ЕГЭ и ГВЭ по базовой и профильной математике, которые школьники сдавали в начале лета, опубликовали в личных кабинетах образовательных учреждений. Результаты утвердила специальная госкомиссия.
«Официально результаты объявят 17 июня 2022 года», - говорится на сайте института мониторинга.
У участников экзаменов есть 48 часов на подачу апелляционного заявления. Их будут принимать в регионе 20 и 21 июня.