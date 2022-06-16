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Posted 16 июня 2022, 07:19

Published 16 июня 2022, 07:19

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Результаты ЕГЭ 2022 по математике утверждены 16 июня и опубликованы

Результаты ЕГЭ 2022 по математике утверждены 16 июня и опубликованы

16 июня 2022, 07:19
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выпускники школ прошлых лет и нынешние в Новосибирской области получили результаты ЕГЭ по математике 16 июня. Об этом сообщается на сайте НИМРО.

Оценки ЕГЭ и ГВЭ по базовой и профильной математике, которые школьники сдавали в начале лета, опубликовали в личных кабинетах образовательных учреждений. Результаты утвердила специальная госкомиссия.

«Официально результаты объявят 17 июня 2022 года», - говорится на сайте института мониторинга.

У участников экзаменов есть 48 часов на подачу апелляционного заявления. Их будут принимать в регионе 20 и 21 июня.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#ЕГЭ
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