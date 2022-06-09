Согласно графику, результаты ЕГЭ публикуют через неделю-две – это зависит от дисциплины. Самые важные, математику и русский язык, могут дольше проверять.
Бланки участников отправляют в Региональные центры обработки информации. Там обязательные предметы проверяют за 7 дней, а выборочные – до 4-х суток. Результаты за пять дней поступают следом в Федеральный центр тестирования, и только потом их публикует в базе ЕГЭ.
Результаты можно узнать на сайте Госуслуг и портале Единого государственного экзамена. Участнику требуется заполнить поля ФИО, паспортные данные, код регистрации и регион.
На Госуслугах необходимо дать согласие на обработку данных во вкладке Образование». После перекинет на страницу результатов.