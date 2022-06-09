Бланки участников отправляют в Региональные центры обработки информации. Там обязательные предметы проверяют за 7 дней, а выборочные – до 4-х суток. Результаты за пять дней поступают следом в Федеральный центр тестирования, и только потом их публикует в базе ЕГЭ.