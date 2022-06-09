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ЕГЭ 2022: как узнать результаты на сайте Единого Государственного экзамена

9 июня 03:19
Фото: Медиахолдинг1Mi
Часть экзаменов позади и выпускники уже ждут результаты. Некоторые предметы они сдали ещё в конце мая и начале июня 2022 года, а сейчас по ним можно узнать оценку.
Сюжет
ЕГЭ 2022

Как обрабатывают результаты ЕГЭ:

Согласно графику, результаты ЕГЭ публикуют через неделю-две – это зависит от дисциплины. Самые важные, математику и русский язык, могут дольше проверять.

Бланки участников отправляют в Региональные центры обработки информации. Там обязательные предметы проверяют за 7 дней, а выборочные – до 4-х суток. Результаты за пять дней поступают следом в Федеральный центр тестирования, и только потом их публикует в базе ЕГЭ.

Как и где узнать оценку ЕГЭ:

Результаты можно узнать на сайте Госуслуг и портале Единого государственного экзамена. Участнику требуется заполнить поля ФИО, паспортные данные, код регистрации и регион.

Фото: скриншот с сайта ЕГЭ

На Госуслугах необходимо дать согласие на обработку данных во вкладке Образование». После перекинет на страницу результатов.

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