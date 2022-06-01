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Posted 1 июня 2022, 10:00

Published 1 июня 2022, 10:00

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

ЕГЭ по математике 3 июня 2022 - узнать ответы для проверки

ЕГЭ по математике 3 июня 2022 - узнать ответы для проверки

1 июня 2022, 10:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
3 июня 2022 года одиннадцатиклассники из Новосибирской области пишут ЕГЭ по базовой математике. Просмотреть ответы для проверки и узнать оценку ученика можно на портале ЕГЭ, а также на сайте НИМРО, - подробнее в материале Atas.info.

Структура ЕГЭ по математике 2022

Экзамен состоит из двух частей: Часть 1 с кратким ответом, а Часть 2 — с развернутым. Длится он 235 минут. Всего есть 18 заданий, которые разделены на 3 блока: алгебра, геометрия и реальная математика. Максимальное количество первичных баллов — 31.

Часть 1:

Приносит 11 баллов, то есть 35% всего экзамена. Всего заданий – 11.

11 заданий с кратким ответом

Часть 2:

Приносит 20 баллов, то есть 65% всего экзамена. Всего заданий - 7.

Ответы ЕГЭ по математике 2022

В интернете немало каналов и групп, которые публикуют ответы на ЕГЭ. Но не стоит доверять таким ответам, так как чаще всего на таких сайтах орудуют мошенники. Вероятность, что ответы верны – нулевая. Что находится в ваших КИМах не знают даже наблюдатели. Лучше всего доверять своим знаниям и не надеяться на фейковые решения.

Новую схему мошенничества с ответами ЕГЭ-2022 назвали эксперты
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Как узнать оценку за экзамен ЕГЭ 2022

Чтобы узнать свою оценку за экзамен, необходимо зайти на сайты: портал Единого государственного экзамена или Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Для просмотра оценки требуется ввести свое ФИО, а также номер паспорта или код регистрации из уведомления.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирская область#ЕГЭ#Школа#Школьники
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