ЕГЭ по математике 3 июня 2022 - узнать ответы для проверки

Posted 1 июня 2022, 10:00
Published 1 июня 2022, 10:00
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Экзамен состоит из двух частей: Часть 1 с кратким ответом, а Часть 2 — с развернутым. Длится он 235 минут. Всего есть 18 заданий, которые разделены на 3 блока: алгебра, геометрия и реальная математика. Максимальное количество первичных баллов — 31.
Часть 1:
Приносит 11 баллов, то есть 35% всего экзамена. Всего заданий – 11.
11 заданий с кратким ответом
Часть 2:
Приносит 20 баллов, то есть 65% всего экзамена. Всего заданий - 7.
В интернете немало каналов и групп, которые публикуют ответы на ЕГЭ. Но не стоит доверять таким ответам, так как чаще всего на таких сайтах орудуют мошенники. Вероятность, что ответы верны – нулевая. Что находится в ваших КИМах не знают даже наблюдатели. Лучше всего доверять своим знаниям и не надеяться на фейковые решения.
Чтобы узнать свою оценку за экзамен, необходимо зайти на сайты: портал Единого государственного экзамена или Новосибирский институт мониторинга и развития образования. Для просмотра оценки требуется ввести свое ФИО, а также номер паспорта или код регистрации из уведомления.