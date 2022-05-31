Новую схему мошенничества с ответами ЕГЭ-2022 назвали эксперты

По словам руководителя Центра экосистемной безопасности Тинькофф (ЦЭБ) Алексея Бакланова, судя по единым текстам во всех каналах, ими управляет одна группа людей. Они используют так называемых дропов – клиентов банков, которые оформляют на свое имя дебетовые карты, а потом продают их организаторам преступной схемы. Так у них появляется большое количество карт, на которые доверчивые подписчики каналов переводят деньги.