atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новую схему мошенничества с ответами ЕГЭ-2022 назвали эксперты

31 мая 06:36
Фото: nso.ru
Эксперты Центра экосистемной безопасности Тинькофф обнаружили более 30 Telegram-каналов, которые предлагают купить ответы на тесты ЕГЭ в 2022 году. После перевода денег никаких ответов подписчики не получают. По оценке аналитиков, ущерб от действий мошенников исчисляется десятками миллионов рублей
Сюжет
ЕГЭ 2022

Более 30 Telegram-каналов, предлагающих за деньги "правильные" варианты ответов на вопросы тестов ЕГЭ-2022 обнаружили банковские аналитики после жалоб на мошеннические действия.

Схема работает следующим образом: злоумышленники создают Telegram-канал, где выложены несколько вариантов якобы верных ответов на тесты Единого государственного экзамены в 2022 году. Желающим получить полный набор ответов предлагается купить подписку на VIP-канал. Мошенники уверяют, что заплатив относительно небольшую сумму, школьник получает постоянный доступ до конца учебного года.

После того, как деньги переведены по указанным реквизитам, администратор блокирует пользователя и тот лишается возможности какой-либо активности в канале. Естественно, что никаких ответов на вопросы ЕГЭ жертва мошенников не получает.

НГУ назвал средний показатель балла ЕГЭ для поступления на бюджет
Узнать подробнее

По словам руководителя Центра экосистемной безопасности Тинькофф (ЦЭБ) Алексея Бакланова, судя по единым текстам во всех каналах, ими управляет одна группа людей. Они используют так называемых дропов – клиентов банков, которые оформляют на свое имя дебетовые карты, а потом продают их организаторам преступной схемы. Так у них появляется большое количество карт, на которые доверчивые подписчики каналов переводят деньги.

Фото: Tinkoff Media

Как отмечает Бакланов, на фейковые каналы подписано более 1,5 человек. Если предположить, что на предложение купить ответы ЕГЭ-2022 откликается каждый третий, то речь идет об ущербе в десятки миллионов рублей.

В ЦЭБ подчеркивают, что обнаружить и блокировать такие каналы непросто, поскольку пострадавшие от мошеннических действий не спешат обращаться с жалобами в полицию или банковские структуры.

Материалы по теме
ЕГЭ по русскому языку 30 и 31 мая 2022: какими будут варианты тестовых заданий ЕГЭ 2022 по русскому языку в Новосибирске: как узнать оценку Военные вузы Новосибирска после 11 класса: баллы ЕГЭ-2022 и условия по здоровью
#Новости#ЕГЭ#Мошенничество#Новосибирск#2022#ЕГЭ 2022#Образование
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52