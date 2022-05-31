Новую схему мошенничества с ответами ЕГЭ-2022 назвали эксперты

Более 30 Telegram-каналов, предлагающих за деньги "правильные" варианты ответов на вопросы тестов ЕГЭ-2022 обнаружили банковские аналитики после жалоб на мошеннические действия.
Схема работает следующим образом: злоумышленники создают Telegram-канал, где выложены несколько вариантов якобы верных ответов на тесты Единого государственного экзамены в 2022 году. Желающим получить полный набор ответов предлагается купить подписку на VIP-канал. Мошенники уверяют, что заплатив относительно небольшую сумму, школьник получает постоянный доступ до конца учебного года.
После того, как деньги переведены по указанным реквизитам, администратор блокирует пользователя и тот лишается возможности какой-либо активности в канале. Естественно, что никаких ответов на вопросы ЕГЭ жертва мошенников не получает.
По словам руководителя Центра экосистемной безопасности Тинькофф (ЦЭБ) Алексея Бакланова, судя по единым текстам во всех каналах, ими управляет одна группа людей. Они используют так называемых дропов – клиентов банков, которые оформляют на свое имя дебетовые карты, а потом продают их организаторам преступной схемы. Так у них появляется большое количество карт, на которые доверчивые подписчики каналов переводят деньги.
Как отмечает Бакланов, на фейковые каналы подписано более 1,5 человек. Если предположить, что на предложение купить ответы ЕГЭ-2022 откликается каждый третий, то речь идет об ущербе в десятки миллионов рублей.
В ЦЭБ подчеркивают, что обнаружить и блокировать такие каналы непросто, поскольку пострадавшие от мошеннических действий не спешат обращаться с жалобами в полицию или банковские структуры.